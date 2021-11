¿Fomenta la agresividad del perro jugar con él al 'tira y afloja'? Mitos al respecto y forma adecuada de hacerlo

El juego es una actividad fundamental para el desarrollo físico de cualquier perro pero también para su socialización y para estrechar vínculos con sus seres humanos de referencia. Y uno de los juegos más populares para canes es el llamado ‘tira y afloja’ que, sin embargo, no está exento de polémica.

Muchas personas consideran que fomenta la agresividad del perro e, incluso, que puede resultar peligroso tanto para el animal como para su cuidador. Los etólogos, por su parte, han arrojado luz sobre este asunto y señalan que cuando se pone en práctica de forma estructurada y correcta es, en realidad, una excelente forma de practicar la regulación emocional y conductual del perro.

De hecho, tal y como indica el etólogo Pablo Hernández en este vídeo no solo no genera problemas de agresividad sino que los estudios que se han hecho al respecto no indican para nada esta situación, ya que el perro parece diferenciar muy bien entre una situación de juego y otra que es amenazante o problemática para él. El experto explica también que cuando se practica este juego es vital que el perro no se sobreexcite en exceso para lo cual deben seguirse ciertas normas.

¿Cómo jugar al ‘tira y afloja’ de forma correcta?

Lo primero será conseguir un juguete adecuado. En el mercado existen diferentes juguetes caninos diseñados para tal fin como las cuerdas largas con asa, las cuerdas largas sin asa o las cuerdas con bola (se recomiendan por su durabilidad las de nylon o algodón y nylon).

El ‘tira y afloja’ es un juego que va a saciar el deseo o instinto natural del perro de tirar de las cosas con la boca y cuya práctica requiere de cierta intensidad y el uso de la fuerza física, por lo que siempre se elegirá una cuerda que se adapte adecuadamente al tamaño de las mandíbulas del perro.

El juego debe iniciarse de la siguiente forma. Cuando el perro esté calmado en posición de sentado o acostado le llamaremos para que agarre un lado de la cuerda (generalmente hasta la parte central) utilizando la orden ‘cógela’ o similar. Es importante no permitir que el perro salte sobre el juguete si no se le ha invitado a hacerlo. Lo ideal es que siga una estructura: primero la orden y luego cogerla.

Con la boca del perro en un extremo y la mano del humano en el otro empezaremos a mover la cuerda ejerciendo cierta presión.

Es fundamental seguirle el juego al perro y dejar que en determinados momentos lleve la voz cantante o se quede en ‘posesión’ de la cuerda para fomentar su autoestima.

Es posible que durante el juego el perro emita gruñidos. Esto es completamente normal y no hay de qué preocuparse. El gruñido es saludable, sin embargo, si llega un momento en que ese gruñido va acompañado de una excitación en exceso, habrá llegado el momento de parar el juego para reducir tensiones.

Para que el perro suelte la cuerda hay que utilizar otra orden como ‘dame’ o ‘suelta’. Puede ayudar también sujetar el juguete en una posición firme sin moverlo. El perro entenderá que cuando deja de moverse se acaba el juego. Si es posible, siempre reforzar positivamente al perro cuando suelte la cuerda con algún premio y enfatizando su comportamiento verbalmente con un ‘bien’.

Por último, dos consejos: usar siempre un tono de voz amable para las órdenes. Los tonos de mando, fuertes e imponentes no aplican para la educación y contaminan el vínculo. Y tras el ejercicio, guardar la cuerda para que el perro no la mordisquee, reservarla únicamente para los momentos de juego.