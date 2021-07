¿Qué es la pirámide de Maslow? La popular teoría que explica la jerarquía de las necesidades humanas

¿Son todas las necesidades humanas iguales? ¿Están al mismo nivel la necesidad de alimentarse que la de tener un techo donde cobijarse o la de tener relaciones humanas? ¿Surgen nuevas necesidades según vamos cubriendo otras más esenciales? El psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow (1908-1970) intentó explicarlo de una manera muy visual hace casi 80 años gracias a la conocida como pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas.

En 1943 publicaría una obra A Theory of Human Motivation (Una teoría sobre la motivación humana) que le daría gran notoriedad no solo en el campo de la psicología sino también en otros ámbitos como el empresarial, el marketing y la publicidad. De hecho, hoy en día son muchas las empresas que siguen utilizando su pirámide para conseguir la motivación y satisfacción de sus trabajadores.

¿Pero qué es exactamente la pirámide de Maslow? Se trata de una de las teorías de motivación más populares en todo el mundo que intenta explicar de una forma muy gráfica el comportamiento humano según nuestras necesidades. Maslow comparó esta escala de necesidades con una pirámide que dividió en cinco niveles: los cuatro primeros (empezando por la base de esa pirámide) se agrupan como ‘necesidades de déficit’ (en inglés deficit needs o D-needs) mientras que el nivel superior se denomina ‘autorrealización’, ‘motivación de crecimiento’ o ‘necesidad de ser’ (being needs o B-needs).

Según esta teoría en la base se encuentran nuestras necesidades fisiológicas, es decir, aquellas que todos los seres humanos necesitan cubrir (como alimentarse o dormir) y solo y únicamente cuando estas necesidades se cubren se puede pasar a un nivel superior. O lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados.

Por tanto, los cinco niveles de la pirámide de Maslow serían los siguientes empezando por la base o necesidades más básicas:

Necesidades fisiológicas

Son necesidades básicas para la supervivencia del individuo y las únicas inherentes en toda persona, como:

- necesidad de respirar, de hidratarse y alimentarse

- necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales

- necesidad de evitar el dolor

- necesidad de sexo

- necesidad de mantener la temperatura corporal

Necesidades de seguridad y protección

Que serían aquellas que buscan crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida como:

- la seguridad física (la integridad del propio cuerpo) y de salud

- la seguridad económica (ingresos y recursos)

- la necesidad de vivienda (protección)

Necesidades sociales

Que implican el sentimiento de pertenencia para satisfacer la necesidad de relacionarse y la aceptación social a través de las relaciones con amigos, pareja o familia.

Necesidades de estima

A su vez Maslow diferenció dos tipos de estima, una alta y otra baja:

- la estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad;

- la estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio.

Si estas necesidades merman provocará una baja autoestima o complejo de inferioridad, por el contrario tener satisfecha esta necesidad es uno de los pilares fundamentales para avanzar hacia el éxito y la autorrealización personal.

Autorrealización

Por último, en la punta o vértice superior de la pirámide encontramos la autorrealización personal tamibién conocida como ‘motivación de crecimiento’ o 'necesidad de ser’. Esta es por tanto el nivel más alto o la necesidad psicológica más elevada del ser humano, que solo puede ser satisfecho cuando se alcanzan todas las necesidades anteriores. Se trata de la sensación de haber llegado al éxito o haber encontrado en sentido a la vida.