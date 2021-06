Icono mundial de la música y de la moda, actor ocasional, creador de alter egos extravagantes como Ziggy Stardust, David Bowie vendió más de 140 millones de álbumes a lo largo de su carrera, fue elegido por votación popular de la BBC uno de los cuatro mayores iconos británicos de todos los tiempos y ocupa el número 23 en la lista de Rolling Stones de los 100 grandes cantantes.

Sin embargo, más allá de la fama y el carisma, Bowie fue también un ser humano atormentado en muchos momentos por sus problemas familiares - la enfermedad mental que sufrieron varios miembros de su familia le persiguió toda su vida-, por diversas adicciones (de la cocaína dijo "solo te lleva a un terrible infierno psíquico y emocional. Solo me creó traumas horribles"), y obsesionado, como la mayoría de los mortales, por encontrar su lugar en el mundo.

De eso precisamente trata El tao de Bowie. 10 lecciones de la vida de David Bowie para ayudarte a vivir la tuya (Kitsune Books, 2021), un libro que recoge las ideas y las corrientes filosóficas en las que el artista se basó para desarrollar su crecimiento personal y que le guiaron a lo largo de toda su vida.

Su autor, el británico Mark Edwards - colaborador durante 25 años del Sunday Times, crítico jefe de música pop del dominical durante otros 12 y coach e instructor de algunas de las empresas con más éxito de Reino Unido- ha recopilado en este libro una extensa colección de ideas de los líderes espirituales más grandes del mundo, filósofos, científicos, psicólogos y artistas condensadas en diez lecciones que tienen como objetivo ayudar al lector a avanzar en su propio descubrimiento personal.

La estrella de rock que iba para monje budista

Pero, ¿de dónde sacaba Bowie las ideas transformadoras que aparecen en esta guía? “Los fans de Bowie saben que era una auténtica esponja cultural: tomaba ideas de la pantomima o del teatro kabuki, daba visibilidad a cantantes y grupos poco conocidos, empezaba sus conciertos con proyecciones de películas surrealistas, mezclaba la chanson francesa y el music hall inglés con la música heavy y el rock... Y lo mismo ocurría en el ámbito espiritual: profundizaba en múltiples creencias y tradiciones de distintos países, épocas y disciplinas, siempre en busca de esa guía que necesitaba para encontrarle sentido a su vida”, explica el autor, que recuerda como el artista antes de hacerse famoso ya estudió el budismo tibetano.

“De hecho, estuvo cerca de convertirse en monje budista. Y lo que lo motivó a explorar el budismo también lo llevó a investigar otras religiones orientales, como el taoísmo y el zen, la filosofía de Nietzsche, las teorías del psicólogo Carl Jung, los secretos de los evangelios gnósticos y de la cábala, los textos existenciales de la filosofía del absurdo de Albert Camus, las controvertidas, pero influyentes teorías de Julian Jaynes, el autor de El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral; y muchas cosas más”.

De esta manera, El tao de Bowie analiza estas ideas y su influencia en la vida del artista para después explicar cómo pueden ayudar a los lectores. “Todo admirador de Bowie sabe que este viaje hacia el autodescubrimiento fue vital para el cantante. A lo largo de toda su vida, dejó muy claro que sus canciones eran un medio para dar forma a su camino espiritual y plantearse (e intentar responder) las preguntas fundamentales de la vida”. Y así lo hizo hasta el último momento. De hecho, su último álbum, Blackstar (2016), publicado de forma póstuma, fue el cierre majestuoso a su carrera en el que profundizó sobre su camino hacia muerte.

En el año 2002, treinta años después de iniciar este viaje hacia el autoconocimiento el propio Bowie se manifestaba así en una entrevista: “Creo sinceramente que las preguntas que me hacía al principio no han cambiado. Ahora tengo menos, pero son igual de importantes. Replantearme mi vida espiritual siempre ha sido un elemento fundamental en lo que escribo. Siempre. Esto se debe a que no soy completamente ateo, y eso me preocupa. Hay una pequeña parte de mí que se resiste. «Soy casi ateo. Dame un par de meses. Estoy a punto de conseguirlo»... Y es mi oportunidad para redimirme o un problema al que voy a tener que hacer frente”.

Edwards propone aprovechar en beneficio propio las ideas en las que se centró el artista: “Si seguimos el tao (o el “camino”) de Bowie, daremos forma a nuestro propio camino vital, una ruta fascinante que nos abrirá la mente. Las ideas que se exploran en este libro, y que pondremos en práctica mediante una serie de ejercicios, tienen su origen en los pensadores más grandes de los últimos tres mil años. Han quedado demostradas con el tiempo y validadas por la neurociencia moderna”.

El libro incluye diez capítulos, cada uno de ellos dividido en tres secciones:

El camino de Bowie introduce un anécdota de la vida de Bowie o explora un tema relacionado con su obra que ilustra un paso significativo en su camino a través de la vida como por ejemplo: derribar las defensas que nos frenan, relacionarnos de otra manera con nuestros pensamientos, crecer incluso en los momentos más oscuros, no cerrarse al amor o la búsqueda del verdadero yo.

La enseñanza. Esta sección define las lecciones de vida que se pueden extraer de 'El camino de Bowie' y explora las enseñanza ocultas tras ellas, sin importar si proceden del budismo, de la psicología de Jung, de la filosofía de Nietzsche, de las enseñanzas esotéricas de la cábala, de las ideas místicas que contienen los textos gnósticos o de cualquier otra corriente.

Tu camino. Esta sección recoge las enseñanzas y explica cómo los lectores pueden beneficiarse de ellas a través de una serie de ejercicios que los lectores trabajarán para aplicar en su propio camino de autoconocimiento.

En busca de la paz y la serenidad

El autor resume así los principales puntos que se trabajan a través del libro y las ideas fundamentales que Bowie aplicó a lo largo de todos esos años para disfrutar del proceso de vivir ("Una vez tuve grandes sueños. ¡Uf, tenía muchísimos sueños! Los tuve hasta que aprendí a disfrutar del trabajo, del proceso de vivir", diría en una ocasión el artista):

Satisfacción: ser feliz sin ningún motivo aparente, en lugar de hacer que nuestra felicidad dependa de factores externos que escapan a nuestro control. La capacidad de estar bien incluso cuando las cosas no salen como esperábamos.

Serenidad: saber lidiar con los problemas y los desafíos que la vida nos pone en el camino, sin que esto nos haga perder el equilibrio.

Resiliencia: dejarse llevar por los cambios naturales y por las incertidumbres de la vida.

Paz mental: tener una relación sana con nuestros pensamientos (sobre todo los negativos y los que nos producen ansiedad) y nuestros sentimientos (especialmente los que resultan incómodos).

Tener consciencia de uno mismo: entender mejor quiénes somos en realidad.

La sensación de encajar: ser más conscientes de cómo encajamos en este mundo.

Los valores: tener más claro lo que importa de verdad y contar con un plan que nos ayude a vivir en base a esos ideales.

El sentido: saber por qué estamos aquí y cómo podemos ayudar a los que nos rodean.