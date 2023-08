El mito de los 10.000 pasos: Un nuevo estudio lo reduce a menos de la mitad para mantenerse en forma

10.000 pasos de caminata al día o, lo que viene siendo lo mismo, caminar unos siete kilómetros diariamente. Ese ha sido el mantra, en lo que a ejercicio físico se refiere, que se ha repetido una y otra vez en los últimos años con el objetivo de mantenerse en forma y saludable, no solo en España, sino también a nivel mundial. Sin embargo, ahora, un nuevo estudio lo desmiente y lo reduce a menos de la mitad, aunque de lo que no cabe duda es que no son pocos los beneficios de dar un paseo.

Desde liberar endorfinas, mejorar la salud del corazón, fortalecer el sistema inmune hasta prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. A todo ello hay que sumarle que ayuda a combatir la obesidad y que, asimismo, acompañado de un buen plan de alimentación adaptado a cada caso, contribuye a la pérdida de peso. Y aquí viene el quid de la cuestión. Esta investigación científica publicada en el European Journal of Preventive Cardiology y en la que han participado más de 226.000 personas de todo el mundo, ha revelado que 4.000 eran los pasos suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir de forma prematura por alguna causa.

Los beneficios de andar al menos 4.000 pasos al día

Ahora bien, lo que sí destaca el análisis, dirigido por el investigador Maciej Banach, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, es que por cada 1.000 pasos adicionales, más allá de los 4.000, favorecían a que esto no sucediera en un 15% hasta llegar a los 20.000 pasos. "Nuestro estudio confirma que cuanto más camines, mejor", afirma el Profesor Banach.

Por edades, en personas de 60 años o más, la reducción del riesgo de muerte fue menor que el observado en personas menores de 60 años. En los adultos mayores, se observó una reducción del riesgo del 42 % en aquellos que caminaban entre 6.000 y 10.000 pasos al día, mientras que hubo una reducción del riesgo del 49 % en los adultos más jóvenes que caminaron entre 7.000 y 13.000 pasos al día

¿Cuántos minutos de ejercicio al día?

Más allá de esa cifra, lo importante es realizar ejercicio con frecuencia. Para la Organización Mundial de la Salud, la cuestión no es el número de pasos, sino el tiempo de actividad física, que varía según el rango de edad. En el caso de adultos de entre 18 y 64 años, la OMS recomienda 150 minutos semanales, por lo menos, de actividad física moderada o 75 minutos de intensa. Para ser exactos, lo ideal es realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica vigorosa a la semana.

¿Qué quema más grasa correr o andar rápido?

Caminar de manera regular y a una intensidad correcta es una actividad física muy beneficiosa para la salud. Lo dice la evidencia científica. Y sus beneficios van desde el espectro físico hasta lo más mental y emocional. Según la Federación Española del Corazón, "caminar al menos 30 minutos al día a paso rápido, durante cinco días a la semana incrementa la esperanza de vida y reduce el riesgo cardiovascular un 11%". De hecho, en lo que a prevención de enfermedades cardiovasculares se refiere, los expertos eligen caminar. Según la World Heart Federation, "correr una hora al día reduce el riesgo de padecer estas enfermedades en un 5% mientras que gastar la misma energía andando puede llegar a reducir el riesgo cardiovascular más de un 9%".

Lo cierto es que existe una creencia muy extendida la que dice que si no se lleva a cabo el ejercicio, sea cual sea, a su máximo exponente de intensidad, es que no está dando resultado. Pero como tantos otros mitos que rodean al mundo del deporte, esto es solo eso, un mito. Además, según la Federación Española del Corazón, aunque la carrera tiene un mayor rendimiento energético, implica un elevado grado de impacto articular, y, el riesgo de sufrir lesiones también es mayor cuando corremos (30%) frente al que supone caminar (1-5%).

