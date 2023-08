Síndrome del estrés vacacional o 'depresión de la tumbona': estos son sus síntomas

Aunque cueste creerlo, estamos tan habituados a llevar a cabo un ritmo de vida frenético que, cuando llega el momento de descansar y cambiar de actividad, ralentizar las rutinas y dedicarnos tiempo a estar más con nosotros mismos... ¡no sabemos por dónde empezar! En estos casos, en los que no somos capaces de desconectar de la agitación habitual de todo el año, se produce el denominado síndrome del estrés vacacional, conocido coloquialmente en España como 'la depresión de la tumbona'.

Cuando nuestro día a día se detiene para dar comienzo a las vacaciones, puede suceder que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionen de manera inesperada, ante la imposibilidad de parar. Como explican los expertos de la plataforma de terapia psicológica on line TherapyChat, "a pesar de que esta situación no tiene un fundamento científico como tal, es razonable que los cambios de actividad en nuestro día a día puedan hacernos sentir desorientación. Este nuevo escenario puede provocar que la rutina que tenemos frente a nosotros nos cree inseguridad e incertidumbre".

Cuando las vacaciones nos generan ansiedad y tristeza

Tomarnos un respiro y dejar aparcadas las obligaciones laborales durante los días de vacaciones es fundamental. Sin embargo, hay personas que no lo viven como un paréntesis placentero, sino como una auténtica pesadilla. Quienes sufren este síndrome se sienten incapaces de liberarse de su rutina habitual, y en la mayoría de los casos les invade la infelicidad al tener que afrontar demasiado tiempo libre de golpe.

Como consecuencia de la 'depresión de la tumbona', no sólo hay consecuencias mentales, sino también físicas en quienes la padecen. Desde TherapyChat, los expertos nos explican un concepto interesante en psicología que tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa. Se llama 'efecto let-down', se manifiesta con la aparición de la enfermedad, y le sobreviene a la persona cuando después de un periodo de trabajo duro y estresante se relaja. O lo que es lo mismo: enfermamos en vacaciones.

¿Por qué enfermamos cuando paramos el ritmo habitual?

"No es que trabajar nos estuviera protegiendo de ello sino que, probablemente, nuestro sistema inmunológico estaba activado haciendo que estuviéramos más combativos ante las enfermedades", exponen desde la plataforma de terapia on line.

En nuestro país existen muchos más adictos al trabajo de los que podríamos imaginar, que no pueden evitar sentirse mal cuando no tienen una actividad permanente programada. Son personas para las que estar "sin hacer nada" resulta especialmente complicado. Estos perfiles se sienten incapaces de centrarse (y disfrutar) en el momento presente, puesto que para ellos la actividad frenética es un mecanismo de defensa frente al ocio.

La presión de las redes sociales

La ansiedad estival de la que hablamos se alimenta especialmente de la presión social que ejercen las redes sociales. La sensación generalizada es una especie de obligación de 'disfrutar al máximo' de las vacaciones, teniendo que hacer planes complejos que poder contar al resto del mundo. Debido a esta circunstancia, nos vemos obligados a estar más pendientes de la foto que del momento que estamos viviendo.

Por todo ello, desde TherapyChat proponen a quienes sientan que son víctimas de la 'depresión de la tumbona', aborden las vacaciones "como una oportunidad para cambiar a un ritmo más lento, y no como un interruptor que apagamos del todo. Es importante que nos demos permiso para adaptarnos al nuevo escenario".

¿Cómo puedo controlar el síndrome del estrés vacacional?

Puesto que todos necesitamos disfrutar de unos días de descanso para poder retomar con energía el trabajo después, los psicólogos de TherapyChat nos ofrecen algunas pautas para prevenir el síndrome del estrés vacacional.

El primer consejo que nos ofrecen es manejar correctamente nuestras expectativas. "En vacaciones hay que tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer, y no estás obligado a hacer viajes fabulosos ni a tener todos los días experiencias idílicas. No satures tu agenda como si estuvieras trabajando: no tienes porqué organizar actividades inacabables. Lo realmente importante es vivir el momento presente".

En segundo lugar, y aunque estés de vacaciones, "tener una estructura horaria puede proporcionar una sensación de normalidad que reduzca la ansiedad. Si las cosas no salen como pensabas, practica la aceptación y permite que estos días sean un tiempo para ti, de relax y para cuidarte. No dejes de practicar algo de ejercicio físico, llevar una dieta equilibrada y un descanso nocturno adecuado".

Y, para finalizar, empéñate en llevar a cabo la desconexión digital: tómate un tiempo cada día para alejarte de tus dispositivos electrónicos y disfruta del 'cuerpo a cuerpo', de una buena conversación, de unas risas en compañía, de la naturaleza… el aquí y el ahora.

