Para muchos, el 1 de septiembre es sinónimo de la vuelta al estrés de la rutina que, en ocasiones, se hace muy cuesta arriba. Tras haber disfrutado de unas buenas vacaciones, retomar las tareas diarias se convierte en un ejercicio para el que hace falta mucha fuerza de voluntad.

Este jueves, El programa del verano ha contactado con el psicólogo Guillermo Fouce, quien ha destacado que una de las claves para afrontar la vuelta a la normalidad es tener una "actitud positiva" e "ir adaptándose poco a poco".

"Todo depende del tipo de vacaciones que hayamos tenido y del tipo de trabajo, si estamos contentos con él o no. Pero hay que saber que es transitorio y que hay que enfrentarlo poco a poco", ha señalado el experto que, además, ha destacado que "hay casos en los que se anticipa" esa sensación de depresión: "Cuando ya sé que voy a tener que incorporarme, puedo empezar a anticipar y tener esas sensaciones negativas".

Así, para paliar los efectos de la depresión postvacacional, es importante "planificar la vuelta, los madrugones... irse a adaptando a la hora a la que uno va a tener que despertarse, planificar los horarios. Desayunamos, comemos y cenamos a horas diferentes. Vamos a tener una rutina distinta a la que hay que habituarse progresivamente".

Hacer ejercicio o evitar las grandes ingestas de comida también ayudan a recuperar la rutina. Por su parte, Joaquín Prat ha confesado que él lo ha hecho "todo mal": "He adaptado mis horarios al primer día de trabajo, he vuelto el último día de las vacaciones, me he ido más de los quince días en los que uno puede tener más papeletas para la depresión... Y, sin embargo, tengo que decir que estoy feliz y encantado de volver a mi trabajo".