¿Beber agua caliente en ayunas es beneficioso para la salud? Esto es lo que dicen los expertos

En España, afortunadamente y según datos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el agua del grifo es buena en la mayoría de los casos, aunque depende en gran parte de la región en la que vivamos. Así pues, no tenemos grandes dificultades para ingerir la cantidad necesaria para mantener la hidratación y un correcto estado de salud.

Según revela la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESAN), debemos ingerir un total de 3 litros de líquido al día, de los cuales el 50% proceden del agua y el resto de alimentos como frutas y verduras que contienen gran cantidad.

Que beber agua es necesario, no admite debate. Sin embargo, muchas veces escuchamos decir que un sorbo en ayunas, y caliente, puede ayudarnos a adelgazar, a combatir el estreñimiento, a mejorar la circulación o a mantener la piel tersa y joven por más tiempo. Con ayuda de una doctora, vamos a separar el polvo de la paja, y a conocer qué tiene fundamento científico y qué no.

Qué efectos tiene beber agua en ayunas

A pesar de que no existen estudios científicos que lo avalen al cien por cien, lo que sí está claro es que el agua es absolutamente necesaria para la vida y el mantenimiento de la salud. Caliente, fría, tibia… lo importante es consumirla en cantidad suficiente cada día (sin pasarse de los 3 litros, que el exceso tendría efectos nocivos), sobre todo para mantener la hidratación.

El agua, caliente o fría, es fundamental para mantener la hidratación corporal. Pixabay/wuny

Más allá de la necesidad vital de la ingesta de agua, tanto en ayunas como a lo largo del día, de manera proporcional y bien dosificada, la Organización Mundial de la Salud no concede un aval concreto a la tendencia que recomienda la ingesta de agua caliente o templada nada más levantarse.

La OMS especifica entre sus consejos para la ciudadanía que hay que beber el agua suficiente, fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, para el sistema nervioso central y el cerebro, el primer órgano que se ve afectado en caso de deshidratación.

Pero más allá de esta certeza, 20minutos ha consultado con la doctora Guadalupe Blay, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para saber si la corriente que apunta a la idoneidad de beber agua caliente en ayunas tiene fundamento o no.

¿Qué hace en nuestro organismo el agua caliente en ayunas?

La teoría de que el agua caliente en ayunas es beneficiosa para la salud "procede de la medicina china, que siempre ha considerado que esta rutina diaria era capaz de equilibrar el yin y el yang", comenta la doctora.

Beber agua caliente por las mañanas acelera el funcionamiento del sistema digestivo. iStockPhotos

Existe un estudio científico publicado en Natural Volatiles & Essentials Oils, que considera que la ingesta de agua caliente por la mañana, antes de desayunar, podría acelerar el metabolismo casi en un 25 por ciento, lo cual ayudaría a quemar grasa de manera más rápida y eficaz.

La doctora Blay nos explica que "beber agua tibia o caliente (nunca a más de 37 grados, que es la temperatura corporal) en ayunas cada día podría tener beneficios digestivos al estimular la eliminación de desechos del organismo y de las toxinas".

Un sorbo de agua caliente en ayunas contribuye a la sensación de bienestar y calma. Freepik

Sin embargo, su principal función "es la de proporcionar una gran sensación de bienestar, mejorar la circulación al ser vasodilatador, y producir un gran efecto saciante, circunstancia que podría contribuir a la pérdida de peso".

Beber agua caliente, beneficioso para los catarros

"Estamos hablando de una pequeña cantidad de agua tibia en ayunas, y a una temperatura no demasiado elevada para evitar riesgo de irritación o quemaduras en el esófago", explica la experta.

El agua caliente en ayunas favorece la eliminación de los residuos que quedan en la nariz cuando tenemos catarro. CLÍNICA LA LUZ

Por lo que respecta a sus beneficios en esta época del año, en la que los catarros están a flor de piel, la doctora Blay cuenta que "beber agua caliente hace que expulsemos mejor los residuos que se alojan en nuestra nariz, y por ello mejora el tracto respiratorio. Cuando tenemos un catarro, es aconsejable beber agua caliente (sola o en infusión, en caldo…) porque nos ayuda a eliminar la mucosidad".

Un sorbo de agua tibia para mejorar la salud digestiva

La doctora Blay continúa con los beneficios de la ingesta de agua caliente en ayunas explicando que "ayuda a ir al baño puesto que moviliza el peristaltismo o movimiento del intestino, lo cual es muy bueno para mantener la salud digestiva".

Las bebidas que se elaboran con agua caliente contribuyen a evitar el estreñimiento. Getty Images/iStockphoto

Aunque la OMS no avala específicamente que deba ser caliente, beber agua es depurativo en sí mismo, en especial para mantener la hidratación general en su punto saludable. En general, el agua posee muchas cualidades, "como la de ser capaz de fortalecer el sistema inmunológico, pero ya sea caliente o fría, en ayunas o no".

Puesto que beber agua estimula la eliminación de toxinas a través de la orina (especialmente recomendable cuando existe una infección), tenemos aquí otra razón poderosa para beber agua, aunque la experta vuelve a insistir en que da igual que sea caliente o fría.

La única precaución en este caso sería "evitarlo en aquellas personas que padecen alguna enfermedad digestiva, problemas bucales, gingivitis o llagas".

Ingesta de agua caliente y pérdida de peso

Otra de las grandes teorías circulantes en la población general es la que hace referencia a que la ingesta de agua caliente en ayunas favorece la eliminación de los depósitos de grasas del cuerpo, mejorando la circulación y depurando en cierta medida la sangre.

El agua tibia con limón en ayunas podría ayudar a quemar grasas, aunque no existe evidencia científica que lo avale. Charlotte May

"El agua (hay quien añade limón) ayuda a eliminar y arrastrar los líquidos retenidos en el cuerpo, y su consumo en ayunas mejora el tracto intestinal y los riñones, eso es indudable. Además, su gran poder saciante en ayunas (y antes de cada comida), hace que ingiramos menos calorías y eso tiene un efecto directo sobre la pérdida de peso. Pero es una consecuencia, que dependerá de nuestra dieta", comenta Blay.

A modo de conclusión: agua caliente en ayunas ¿sí, o no?

Así pues, y a modo de conclusión de la endocrina Guadalupe Blay: "podemos afirmar que sí tiene fundamento pensar que el agua caliente en ayunas tiene un efecto hidratante sobre el organismo; que produce una gran sensación de bienestar y calma; que contribuye a la salud digestiva y lucha contra el estreñimiento, además de que su efecto saciante podría ayudar a bajar de peso".

Hidratarse es fundamental para la buena salud del organismo, por lo que es necesario beber abundante agua durante todo el día. Pixabay/derneuemann

El agua caliente, al ingerirla, aumenta la temperatura corporal y la tasa metabólica, lo que estimula que se queme más grasa y calorías, pero todo dependerá de los alimentos y la dieta que llevemos a cabo.

Referencias

Mithil Vora, Dr. G. Sridevi. An Evaluation Of The Effect Of Hot Water Intake On Physiological Changes In The Body publicado en Natural Volatiles & Essentials Oils. Consultado online en https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/4013 el 27 de noviembre de 2023.

