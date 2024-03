Qué hacer ante un posible contagio de Hepatitis A al ingerir fresas contaminadas: ¿hay tratamiento?

Una alerta alimentaria emitida por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) desveló la contaminación por Hepatitis A de unas fresas procedentes de Marruecos. Desde la Unión Europea revelaban así el "peligro para la salud" que esto podría ocasionar a aquella población a la que se destinara esta fruta de temporada invernal. De hecho, fue en España donde se detectó niveles muy superiores a los permitidos. Sin embargo, el mayor problema, denunciado por FACUA, es no reconocer ni la marca bajo la que se comercializa para que los usuarios la detecten.

Esta falta de información hace que el cliente no conozca hasta qué punto ha estado expuesto a este tipo de fresa contaminada. Así pues, ante el temor de haber sigo contagiado de Hepatitis A al ingerirlas, cabe destacar qué síntomas produce esta enfermedad. Por lo general, y según establece la OMS, el tipo de Hepatitis A se trata de un enfermedad que actúa inflamando el hígado con posibilidad de dañar otro órganos y que puede causar "una morbilidad de leve a grave". Este virus (VHA) se transmite a través de alimentos o agua contaminados o por contacto directo con una persona contagiada. Las últimas noticias apuntan a que la contaminación se podría haber dado al regarlas con agua fecales.

Cómo detectar los síntomas de un contagio por VHA

El dolor se sitúa en el lado derecho bajo las costillas. Pexels

Esta enfermedad hepática puede tener un pronóstico de gravedad dependiendo de las personas. La sintomatología suele ser común entre todas las personas contagiadas, aunque algunas se vean más afectadas que otras, incluso pueden llegar a ser asintomáticas. Estos signos de contagio suelen aparecer una semana después a la exposición al virus, por lo que podrás empezar a experimentar según dicta el portal médico Mayo Clinic:

Náuseas, vómitos y diarrea.

​Dolor y molestias abdominales, sobre todo hacia el lado en el que se sitúa el hígado (bajo las costillas derechas).

​Coloración de heces en gris o arcilla.

​Orina oscura.

​Dolo articular, cansancio y debilidad anormal.

​Fiebre baja.

​Ictericia, color amarillentos en la parte blanca del glóbulo ocular, así como en la piel.

​Picor intenso.

¿Existe tratamiento para la Hepatitis A?

No hay un tratamiento específico la hepatitis A y su inflamación de hígado. Bea Langreo | Istock

Tal y como indican desde la Biblioteca Nacional de Medicina, la Hepatitis A no tiene un tratamiento específico. Así como ocurre con otros virus, el organismo tiene que tener la fuerza inmune de eliminarlo. Al no ser generados por una bacteria concreta, el tratamiento con antibióticos. No obstante, sí que puede darse el caso de usar otro tipo de medicamentos que alivien la sintomatología antes descrita.

Por lo general, y según informa el Manual MSD, el virus de la Hepatitis A tarda en eliminarse del organismo. Así pues, señalan que la sintomatología puede extenderse hasta los 2 meses e incluso puede desaparecer y reaparecer durante 6 semanas máximo. Aun así, del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos habla de "infección corta o aguda" y señalan la poca posibilidad que esta pueda desarrollar a largo plazo otras complicaciones como la cirrosis. Esta se trata de la condición médica en la que el hígado quede cicatrizado y dañado por siempre.

Consejos para la manipulación de alimentos

Campo de fresas. Jaime Zaforas Díaz

Para garantizar la seguridad alimentaria y evitar estos riesgos, los productos suelen pasar por determinados controles. Es por ello que se ha podido detectar la contaminación de Hepatitis A en estas fresas de Marruecos. No obstante, una vez contemos con los alimento en los hogares es necesario y fundamental saber manipularlos. Para ello, aunque parezca evidente hay que lavarse las manos antes de tocar lo que vayamos a ingerir. Además, otras recomendaciones son:

Cocinar a temperaturas seguras.

​Separar los alimentos crudos de los cocidos.

​Utilizar utensilios limpios.

​Y conservar muy bien los alimentos en la nevera o el congelador.

Una de las mayores causas de intoxicaciones alimentarias procede, precisamente, de no saber cómo manipular los alimentos. Por ello, estos simples pasos son clave para proteger la salud y prevenir enfermedades como la Hepatitis A, pero también otras como la Escherichia coli, la Salmonelosis o la Campylobacter.

