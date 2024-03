Descubren un compuesto que combate el cáncer de colon en una fruta típica china

Sólo el año pasado se diagnosticaron en nuestro país nada menos que 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Como en otros cánceres, la detección temprana es clave para el éxito del tratamiento.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista académica ACS Pharmacology & Translational Science ha encontrado que un tipo de polifenol (un compuesto vegetal) presente en una fruta comúnmente empleada en la medicina tradicional china, la 'baya de magnolia', podría ayudar a tratar el cáncer colorrectal especialmente en los estadios tardíos de la enfermedad.

Usos en medicina tradicional china

La Schisandra chinensis es una fruta oriunda de los bosques de Rusia oriental, el norte de China, Korea y Japón conocida con varios nombres comunes, incluyendo ishisandra y baya de magnolia. La medicina tradicional china la ha usado como tratamiento para problemas del hígado y del estómago, sin que necesariamente exista evidencia científica que avale estas aplicaciones.

En cambio, en este estudio los autores probaron el efecto de un compuesto presente en la planta, la schisandrina B, en células de tumores de colon humanos tanto en cultivos in vitro como en modelos animales. Mediante una serie de técnicas de análisis molecular y celular hallaron que activaba una respuesta de estrés en dichas células relacionada con la presencia de proteínas desdobladas y mal dobladas, que en último término conducía a la muerte celular.

Cabe señalar que estos investigadores identificaron, además, que cuando una proteína concreta (la CHOP) se bloqueaba, la schisandrina B resultaba menos efectiva. Esto sugiere que dicha proteína es, de alguna manera, crítica para la habilidad de la schisandrina B para combatir tumores cancerígenos.

Baja toxicidad

El compuesto demostró tener una ventaja adicional, ya que exhibió una toxicidad muy inferior para las células sanas que otros fármacos disponibles en la actualidad para el cáncer.

Hay que decir que ya existía algo de evidencia documentando efectos anticancerígenos significativos para la schisandrina B, con lo que los resultados de este estudio resultan consistentes con lo que sabemos y podrían servir de base para posibles estudios futuros.

Aún así, hay que resaltar que, por los métodos empleados, no constituyen evidencia suficiente para el uso del fruto o sus derivados en el tratamiento del cáncer todavía. No sólo eso; aunque los suplementos a base de Schisandra se venden comúnmente en herbolarios, su consumo debería estar vigilado por un médico ya que pueden interferir con la acción de ciertos medicamentos.

Referencias

