Cómo hacer frente al melanoma maligno: el cáncer agresivo de piel que padece Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, la exmujer del príncipe Andrés de Inglaterra, se ha encontrado con un nuevo contratiempo de salud. Tras ser tratada de un cáncer de mama, los médicos han encontrado células malignas en la piel. Esto ha llevado a la duquesa de York a ser diagnosticada de melanoma, el cáncer más agresivo que ataca a la piel y que a menudo es confundido con lunares. De hecho, fue durante la extirpación de algunos de esto cuando el equipo médico identificó uno como canceroso. En España, la incidencia de este tipo de cáncer sigue incrementándose hasta en un 40% desde haces años, según datos del Libro Blanco del Cáncer de Piel que edita la Academia Española de Dermatología y Venereología.

A sus 64 años, Sarah Ferguson deberá afrontar de nuevo esta enfermedad, que según informan desde Reino Unido todavía deberá someterse a más pruebas para ver en qué fase se encuentra el diagnóstico de este melanoma. La noticia ha llegado poco después de haberse sometido a una mastectomía simple debido al cáncer de mama del que también estuvo diagnosticada y que definió como aterrador. Ahora, deberá afrontar este nuevo tipo de cáncer de piel que a pesar de ser potencialmente grave, si se detecta a tiempo, se puede tratar con éxito. De hecho, un nuevo estudio ha hallado en un tipo de células una mejora en los casos de melanoma.

¿Qué es el melanoma?

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla en las células productoras de pigmento de la piel, conocidas como melanocitos. Estos son los responsables de producir melanina, el pigmento que da color a la piel, ojos y cabello. El melanoma es considerado uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel, ya que tiene la capacidad de propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo.

El melanoma suele originarse en lunares existentes o en áreas de piel normal, y su causa principal, aunque según apuntan desde Mayo Clinic no está muy segura, sí que está relacionada con la exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de las cámaras solares. Sin embargo, también puede desarrollarse en áreas de la piel que no están expuestas regularmente al sol.

Cómo detectar cambios anómalos en la piel, prevención y tratamientos

Es importante estar alerta a cambios en los lunares, como cambios en tamaño, forma, color o bordes, así como la aparición de nuevos lunares. El diagnóstico temprano es crucial para un tratamiento efectivo. Si se detecta y trata en sus etapas iniciales, el melanoma puede ser curable.

Los tratamientos del melanoma pueden variar dependiendo de la etapa y la extensión del cáncer, pero en general los profesionales médicos afrontan estas terapias:

Cirugía: La extirpación quirúrgica del melanoma es común, especialmente en las etapas iniciales. Esto puede implicar la extirpación del melanoma y de una cantidad circundante de tejido normal para asegurarse de eliminar todas las células cancerosas.

La extirpación quirúrgica del melanoma es común, especialmente en las etapas iniciales. Esto puede implicar la extirpación del melanoma y de una cantidad circundante de tejido normal para asegurarse de eliminar todas las células cancerosas. Terapia dirigida: En algunos casos, se utilizan medicamentos que están diseñados para atacar específicamente las células cancerosas que tienen ciertas mutaciones genéticas.

En algunos casos, se utilizan medicamentos que están diseñados para atacar específicamente las células cancerosas que tienen ciertas mutaciones genéticas. Quimioterapia: Aunque la quimioterapia no es el tratamiento principal para el melanoma, en algunos casos puede ser utilizada, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad.

Aunque la quimioterapia no es el tratamiento principal para el melanoma, en algunos casos puede ser utilizada, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad. Radioterapia: La radioterapia utiliza radiación para dañar las células cancerosas y evitar que se reproduzcan. Puede ser utilizada después de la cirugía o en casos en los que la cirugía no sea una opción.

La radioterapia utiliza radiación para dañar las células cancerosas y evitar que se reproduzcan. Puede ser utilizada después de la cirugía o en casos en los que la cirugía no sea una opción. Terapias combinadas: En algunos casos, se pueden combinar diferentes tipos de tratamientos para aumentar la eficacia y mejorar los resultados.

En algunos casos, se pueden combinar diferentes tipos de tratamientos para aumentar la eficacia y mejorar los resultados. Inmunoterapia: La inmunoterapia es un enfoque que utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer. Algunos medicamentos, como los inhibidores de los puntos de control inmunológico (por ejemplo, pembrolizumab, nivolumab), pueden ayudar a desencadenar una respuesta inmunitaria contra las células cancerosas.

Es de vital importancia tomar un rol de prevención para evitar la aparición de melanoma. Más allá de revisar aquellos posibles lunares nuevos que aparezcan en nuestra piel, se recomienda evitar la exposición excesiva al sol y usar protector solar.

Las nuevas células claves en la inmunoterapia contra el melanoma

Un reciente estudio dirigido por el Instituto Peter Doherty para Infecciones e Inmunidad (Australia) ha detectado que las células T CD4+ ayudan a activar células inmunes que son eficaces en el control del melanoma. Estas células, también llamadas 'células T auxiliares' tienen como objetivo ayudar en la función de las células inmunitarias.

En la investigación, la doctora Emma Bawden pudo observar que estas T CD4+ interactuaban con otras células alrededores del tumor. Así pues, hallaron que esta podían combatir los tumores desde diferentes vías. Esto abre nuevas líneas de investigación que prometen actualizar el desarrollo de nuevas inmunoterapias contra el cáncer de piel o melanoma.

