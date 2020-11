Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un hombre, según la OMS. Es la violación de derechos humanos más extendida a nivel planetario.

Afecta a todas, pero marca especialmente a las más vulnerables: migrantes, refugiadas o desplazadas; indígenas, o las que viven con diversidad funcional o sexual.

"Necesitamos transformar las leyes, pero también transformar las mentes"

Que un hombre pegue a su pareja, la viole en su cama de matrimonio o controle sus mensajes en el móvil todavía está muy aceptado. El informe Rompiendo Moldes que analiza las creencias de jóvenes de ocho países de América Latina y el Caribe revela, por ejemplo, que el 65% de ellos piensa que cuando ellas dicen “no” a una relación sexual, en realidad quieren decir “sí”.

Las mujeres y las niñas que la sufren en sus hogares o en la calle, las víctimas de trata, matrimonio temprano o mutilación, se encuentran a menudo indefensas ante leyes que no las protegen y servicios sociales que no responden a sus necesidades, o que simplemente no existen.

Si no erradicamos las violencias machistas, millones de mujeres y niñas seguirán subordinadas. Necesitamos erradicarlas desde todos lados: transformar las leyes, pero también transformar las mentes. Es responsabilidad de todos y todas exigirlo si queremos un mundo justo.