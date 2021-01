Fernando Simón Nostradamus

Desde que nuestro epidemiólogo de cabecera asegurase el 31 de enero de 2020 que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", nos ha regalado varias predicciones memorables, por iniciativa propia u orden superior, quién sabe. Queda también para el recuerdo su lapidaria sentencia del 6 de abril: "No es necesario que la población use mascarillas". Ayer, con todos los índices desbocados y las UCI en coma, volvió a tirar de bola de cristal: "Ya estamos en el periodo de inflexión". Queremos creerle, pero ¿le creemos?