Los temores se van haciendo reales... el maldito bicho regresa por Navidad. De momento, media Europa vuelve a las limitaciones y a imponer vacunaciones obligatorias, mientras en España debatimos qué hacer con los no vacunados. ¿Mi opinión? Tanto derecho tienen ellos a que no les pinchen como el resto a que no nos contagien. Vacuna o restricciones.