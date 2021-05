El ring de Twitter y las redes sociales asistió esta semana al último combate, esta vez con Ceuta como escenario y el consuelo de una chica de la Cruz Roja a un inmigrante desconsolado. Todo es blanco o negro en esta sociedad nuestra polarizada donde, al parecer, no eres nadie si no opinas faltando al prójimo. Groucho dijo que se bajaba y no le falta razón.