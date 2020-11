¿Quién quieres ser en las redes sociales?

Me dedico a las redes sociales desde hace más de once años. Entro varias veces al día en las que tengo perfiles activos para publicar contenido, contestar comentarios, revisar opiniones, leer y tomar nota de las cosas que pasan. Y, así, a fuerza de horas, dedicación y pasión, puedo decir que tengo bastante experiencia, al menos, en observar lo que allí ocurre.

Por esto, supongo, me han preguntado muchas veces qué opino sobre las redes sociales, cuánto nos han cambiado la vida y si creo que son una potente herramienta para hacer grandes cosas o, por el contrario, son un arma peligrosa. Admito que, yo misma, me he parado alguna vez a pensarlo: ¿qué sacan de nosotros las redes sociales?...

Creo que, recientemente, con la situación tan complicada que estamos viviendo en el mundo, he entendido perfectamente lo que hacen: el que quiere ayudar encontrará mil formas de conseguirlo y la posibilidad de llegar mucho más lejos con su buen propósito. El que desea dañar podrá hacerlo a más personas, con mayor impunidad y desde la valentía que otorga el anonimato.

Es sencillo, por tanto: las redes sociales no son más que un potenciador de lo que llevamos dentro.