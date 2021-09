Max, Max, Max, Super Max Verstappen

La Fórmula 1, como la vida, no siempre es jolgorio y sordidez. Después de lo vivido en Bélgica (ni olvido, ni perdón) había muchas expectativas para comprobar lo que iba a deparar el regreso a los Países Bajos (y en concreto, a Holanda). Basta con esperar mucho algo para que decepcione.

Después de dos días en los que hubo al menos una bandera roja por sesión, se esperaba una carrera tirando a emocionante. Nada más lejos: a excepción de la lucha en boxes entre Mercedes y Red Bull o de la salida de Fernando Alonso, que siempre es garantía de espectáculo, volver a Zandvoort no ha sido la fiesta de la Fórmula 1 esperada, salvo para los miles de aficionados neerlandeses que tiñeron de naranja las gradas y activaron el TOC de los fans de Margarita del Val.

Fue una carrera anodina y previsible (como las declaraciones de Margarita del Val) en la que Max Verstappen dio un paso más hacia lo que parece inevitable: su primer mundial. Aunque son sólo tres puntos los que separan al neerlandés de Lewis Hamilton, este ya admite que le cuesta cada vez más seguir su ritmo. Ni una estrategia al ataque le sale bien.

Cuando el Big Bang Verstappen estalló (una de sus consecuencias fue el regreso del GP de Países Bajos), yo tuve muy claro que había un campeón del mundo en ciernes. Yo y los 'Pitstop Boys', que le dedicaron una machacona y pegadiza canción que a partir de ahora no os quitaréis de la cabeza. Su título: "Max, Max, Max, Super Max". Una tonadilla que este domingo se escuchó fijo en Zandvoort.

Verstappen de momento no es campeón, y quizá no lo acabe siendo, pero no será porque no esté haciendo las cosas bien. De momento, en lo que va de campeonato, sus errores se cuentan con los dedos de una mano y en un Mundial tan igualado, el que menos falle tendrá más posibilidades de llevarse la corona.