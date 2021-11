La culpa no es de Madrid

Se está convirtiendo en una tradición que otras comunidades autónomas acusen a Madrid de ser un paraíso fiscal, como si aquí no se pagaran impuestos. Como aquellos alumnos que culpan al profesor de sus malos resultados alegando que les tiene manía, hay regiones que responsabilizan a la Comunidad de Madrid de que a ellos no les vaya tan bien como a nosotros. Y no, no es culpa de Madrid.

El motivo de que a ellos no les vaya bien es una razón muy sencilla: socialismo. Margaret Thatcher decía que el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás y, desde luego, no le faltaba razón.

"Madrid es la región más solidaria de España"

Todo es fruto de una diferencia radical de modelos, todo se reduce a contraponer socialismo frente a libertad. Mientras que en dichas comunidades autónomas se crean impuestos nuevos, gravando hasta, prácticamente, el aire que respiran, en Madrid se han suprimido los tres impuestos propios que nos quedaban. Mientras que en las comunidades socialistas se aplauden impuestos anacrónicos, confiscatorios y tremendamente injustos, en Madrid se bonifican para que nadie tenga que renunciar nunca al fruto del trabajo y del esfuerzo de sus generaciones predecesoras.

Nuestra comunidad es el perfecto ejemplo de que las políticas liberales funcionan. No es casualidad, ni una excepción, ni es simplemente suerte. Es el resultado de saber que el dinero público tiene dueño y somos todos nosotros. El resultado de ser conscientes de que ningún gobierno toma mejores decisiones que un individuo libre.

Y es que a Madrid no solo se viene a que te dejen en paz, sino también a que te respeten. Porque en Madrid se respeta a quienes generan puestos de trabajo, a quienes arriesgan el patrimonio de su familia para emprender su proyecto. En Madrid se respeta a las clases medias, esas que cargan con las consecuencias de las subidas de impuestos de Pedro Sánchez. Aquí se respeta, por supuesto, a aquellos que necesitan de la ayuda de todos, porque Madrid es la región más solidaria de España.

Por eso somos motor económico, la locomotora de la creación de empleo en este país. Atraemos inversión, y cada vez más y más gente quiere venir a Madrid. Somos refugio de libertad, donde resguardarse del socialismo más confiscador, donde recuperarse de la ruina que traen las políticas socialistas. Madrid solo es libertad.