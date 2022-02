"No encuentra la estabilidad emocional", la dañina frase recurrente de la prensa

La dañina expresión se lleva años repitiendo. Y lo peor, llegó un momento en que socialmente tal repetición se fue interiorizando como normal. Las revistas del corazón y programas magacín repetían y repiten aquello de que las mujeres solteras "no ha alcanzado la estabilidad" y si "por fin" encuentran una pareja y, sobre todo, contraen matrimonio se recalca con alegría el ansiado "ha alcanzado la estabilidad". Lo escuchamos en espacios matinales, de tarde, de mediodía, lo repiten publicaciones en prensa. Y el mensaje tóxico cala socialmente.

¿Una mujer no tiene estabilidad si está soltera? Un hombre sin pareja suele ser el "soltero de oro", pero una mujer sin un vínculo masculino "no encuentra la estabilidad". Son coletillas rancias y machistas que se han quedado metidas en nuestra cabeza y que los medios más sensacionalistas (y otros que creen que no lo son) reiteran constantemente como morbosas armas que generan mucho daño sobre los personajes de los que hablan y, a la vez, crean estigmas en aquellos que las escuchan o las leen.

Porque no, una persona puede vivir en estabilidad sin una pareja. De hecho, el amor mal entendido es el que te puede traer la inestabilidad emocional. Sin embargo, se sigue repitiendo el mantra.

Y hay una prensa que no está dispuesta a desaprender estos clichés. Para tener noticias, se necesita especular con las vidas ajenas cayendo en enjuiciamientos de la cultura machista. Aunque, a estas alturas, sería más atrayente una mirada más constructiva de divulgación de los artistas. Mucho más interesante para un público que ya se cuestiona los argumentos pillados con hilos de los dimes y diretes. De ahí la disminución de fuerza de Telecinco.

Pero aún las actrices siguen teniendo que escuchar frases como "el mejor papel de su vida es ser mamá". No, eso no es un papel interpretativo con un guion. Es ser madre. Como tampoco eres inestable por estar soltera. La estabilidad nada tiene que ver con eso, ni con la opuesta eternidad matrimonial.