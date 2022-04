Las PCR y los ‘talent show’

Suena el móvil y es una chica con una voz cantarina, flexible, impostada, de esas que dices: esta mujer ha estudiado teatro. Se produce el siguiente diálogo:

–¡Buenosss díasss! Le llamamos de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Vamos a darle los resultados de la prueba PCR para la detección de la Covid-19 que se hizo usted el viernes pasado.

–Ah, muy bien, muchísimas gracias. Pues dígame.

–¿Se llama usted Luis Algorri?

–Claro, señorita. ¿A quién está llamando si no? ¿Cuál es el resultado?

–¿Su DNI es el 097… (etc.)?

–Muy bien, los ha acertado usted todos. ¿Qué salió en la prueba?

–¿Vive usted en la calle tal, número cual?

–Sí, desde luego, está usted bien informada. ¿El resultado, por favor?

–¿Su código postal es el 28… (etc.)?

–Querida, si vivo en la calle que usted ha dicho, es imposible que mi código postal sea otro. ¿Quiere decirme…?

–¿Nació usted en León?

–¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me está poniendo nervioso! ¿Le importaría darme el resultado de una vez?

–¿Y nació el 8 de mayo de1958?

–Ay, madre. ¡Sí! ¿Me va a leer mi currículo entero o solo un resumen? ¿Quiere hacer el favor de decirme qué salió en la prueba?

–¿Y su teléfono es el 679… etc.?

–Señorita, ¡que me ha llamado usted! ¡El resultado!

–Pues bien, señor Algorri, ahora voy a comunicarle el resultado de su prueba PCR.

–No sabe cuánto se lo agradezco, de verdad.

–¿Está usted preparado?

–¡¿A usted qué le parece?!

–El resultado de su prueba PCR essss…

Ahí ella hizo una larga pausa que reconocí inmediatamente, quién no. Y colgué. A mala leche, lo reconozco, pero colgué. Esto es lo que pasa cuando contratas a una chiflada de los reality o los talent shows de televisión para dar información a los ciudadanos. Que se sienten como el presentador que, delante de los concursantes, hace una pausa interminable ante de decirles quién tiene que dejar la casa (o la isla, o lo que rayos sea) porque así lo ha decidido la audiencia, o quién ha hecho mejor un huevo frito, o a quién le ha salido mejor el botón que acaba de coser a la camisa, o cualquier otra gansada por el estilo. Oye, pues no. Si me quiere dar el resultado, pues que me lo dé y santas pascuas, pero aguantar a imitadores de Eva González para una cosa como esta me parece demasiado. Así que colgué. Y que reviente la chica, que merecido se lo tiene.

Ah, el resultado era negativo. Ya me lo habían dicho en el hospital.