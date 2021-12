Los comentarios entre líneas de Loles León sobre Isabel Pantoja en 'Tu cara me suena' (y lo que significan)

Una de las grandezas de 'Tu cara me suena' en esta temporada son las juguetonas conversaciones entre los participantes antes de cada actuación. Un gran ejemplo: esta noche, Eva Soriano ha imitado a Isabel Pantoja en el tema principal de la película 'Yo soy esa'. En el previo, antes de caracterizarse en el icónico ascensor del programa, el grupo de concursantes se podía haber quedado en frases hechas sobre la tonadillera pero la fortaleza del programa es que va más allá gracias al ambiente que se crea de reunión de amigos en la que campa a sus anchas la naturalidad.

Esta espontaneidad surge de no tener miedo de poder hablar con lo evidente y, también, entre líneas. No hay que vender nada, como hacen otros programas para forzar el interés del espectador, aquí directamente surge la vida a través de esa ironía de la complicidad que permite hablar de todo sin necesitar el sensacionalismo que nos acostumbra la tele que escarba, fisga y hurga.

Así, cuando Soriano habla de Isabel Pantoja en 'Yo soy esa', Loles León empieza a lanzar dardos con su carismática gracia. "Yo es que estuve ahí en el pleno rodaje", avanza la carismática actriz. Y Manuel Fuentes, rápido de reflejos, juega mordaz: "¿Quién apoyaba a la Pantoja en el rodaje?" La entonación de Fuentes evidencia y enfatiza por donde quiere ir. Loles lo pilla y se lanza a contestar con la misma picardía: "Pues había varios apoyos, sí. Uno era el mío...".

Pero, añade Fuentes, "la película va de una mujer que finge amar a un hombre...", Entonces, Loles coge la indirecta directa y se lanza a explicar el intríngulis: "Pero allí sabes qué pasa, que no fingía. Que tras varios años, hubo como digamos un despertar... Voy con mucho cuidado hablando, ¿eh? A parte de la ilusión que le hacía protagonizar una película, a ella la película le hizo muy feliz con una alegría en su vida. Cada día de rodaje, tenía más alegría". Entre sonrisas, están hablando de la relación de José Coronado e Isabel Pantoja en aquel filme que protagonizaron. Y atrapa la historia que cuentan porque lo hacen desde la ingenuidad de la anécdota vivida y natural, no desde el cotilleo impostado. Esa es una de las claves para trascender en televisión: incorporar al espectador como uno más en tu programa, desde la honestidad transparente que es corrosiva sin necesidad de tutelar, de cebar, de engañar, ni de sobreexplicar.

"Loles León es vital en la función de estimuladora del grupo con su oficio a la hora de narrar experiencias, bromear y trastear con la energía del gran cabaret"

Pero este clima de conchabanza no es fácil de conseguir. Depende de muchas variantes. Desde contar con un buen presentador, como Manel Fuentes, de un buen equipo de dirección con habilidad de dejar hacer sin quedarse en lo obvio, como Tinet Rubira y Laia Vidal, de un canal que no quiera convertir a los personajes en juguetes rotos, como Antena 3, y de un buen equilibrio de casting de protagonistas, en este caso de concursantes de talent show.

Porque puedes tener un fantástico grupo de famosos pero que cuatro de ellos sean más 'estirados' y, como consecuencia, arrastren al resto al corsé compungido de no querer abrirse. O que suceda justo lo contrario, que es lo que pasa en la actual edición de 'Tu cara me suena'. Hay un elenco de celebrities en el que unas cuantas destacan por naturalidad y llevan al resto a sentirse más a gusto, reírse de sí mismas e incluso relativizar. Están en confianza y lo desprenden. Loles León es vital en esta función de estimuladora del grupo con su oficio a la hora de narrar experiencias, bromear y trastear con la energía del gran cabaret. Está curtida en la ironía de la doble intención inteligente y, a la vez, sabe que la televisión es ser generoso. Compartir experiencia, compartir carácter, compartir creatividad, compartir emoción. Incluso compartir la equivocación. Así no sólo estás entreteniendo, también estás aportando. Y, entonces, el público va contigo, porque le implicas, porque le tratas de tú a tú. Se siente arte y parte de un show que es imprevisible porque no repite lo que se supone que funciona y lo que no, directamente se permite abrazar la espontaneidad que no se puede calcular.