Los 4 grandes aciertos del Benidorm Fest (y el fallo de la sombra de Eurovisión)

El Benidorm Fest ya por sí mismo es un gran éxito para TVE. Ha conseguido movilizar la conversación social creando un acontecimiento que pone a la cadena pública en el epicentro pero, además, ha logrado reunir un elenco de artistas que se complementan muy bien. Es más, muchos hablan el idioma de su tiempo. Hay canciones que son himnos con cierto trasfondo.

PRIMER ACIERTO: SIN PARPADEAR

Benidorm Fest ha entendido que la mejor televisión es la que va al grano. El programa no se ha perdido en rodeos y ha optado por una estructura al estilo de Eurovisión. Eso es: todas las actuaciones bien seguidas, sólo separadas por unos vídeos de presentación de los candidatos que son claves para dar tiempo a modificar las puestas en escena en el escenario.

El programa no se alargaba para estirar el prime time. Remarca bien su tesis. El gran protagonismo recae en las actuaciones. Y si ves una canción, como todo va tan fluido, es fácil quedarse a la siguiente. El formato va tan rápido que es atractivo de seguir.

SEGUNDO ACIERTO: LUCES DE COLORES

La luz es clave en un gran espectáculo televisivo. Y el Benidorm Fest no sólo cuenta con un escenario amplio con grandes pantallas. Toda la escenografía crece por un excelente diseño de iluminación que incluso hace más acogedores algunos elementos de cartón piedra del escenario, como el arco que lo limita por encima y que podía encajonar las actuaciones. La luz rompe el arco y lo hace más épico. Los haces luminosos entran por los ojos del espectador hasta despertar la experiencia de un lugar único, fantasioso y especial. Lo que debe ser un plató de un musical.

TERCER ACIERTO: EL ICONO QUE QUIERES

El diseño de las cartelas del Benidorm Fest favorece una iconografía viva y versátil durante la emisión. El grafismo es hábil para adaptarse a las circunstancias. Y lo hace con identidad, fundamental en televisión. Como también hace, a su manera, el eslogan de la cadena: "El festival que quieres, el festival que tú quieres". La frase se repite machaconamente, sí. Y, a la vez, cala: porque encima es muy fácil de parodiar. La virtud de la risa siempre es aliada en el mundo de las varietés.

CUARTO ACIERTO: ARTISTAS CON AUTORÍA

La selección de artistas a competir ha sido un acierto. Todos tienen autoría. Cada uno a su manera. Algunos pueden tener referentes que ya hemos visto en Eurovisión, claro. Y eso no es malo, somos fruto de nuestros referentes. Lo crucial es que Eurovisión no te imponga y cada artista salga creyéndose su personaje. Y gran parte de los intérpretes de las dos galas de Benidorm Fest han tenido claro lo que quieren ser en el escenario. Otros quizá se han dejado deslumbrar por los mitos de Eurovisión. Quizá en este sentido el ejemplo más claro es Tanxungueiras, que evidenciaron en la primera de las semifinales la sombra de acudir al tópico que se suele recordar mal del eurofestival. La suya contenía una gran actuación en la que, en cambio, ellas estaban disfrazadas de lo que no son. Hasta ensuciar e impedir potenciar lo que las diferencia del resto. Que justo no es brilli brilli. Tampoco ayudó que su actuación casi no tuviera primeros planos, con lo vital que son para comunicar una canción con tanto carisma.

"Rigoberta Bandini ha ido por libre con una actuación con baile digno de amigos sorprendiendo a los novios de una boda o de karaoke a las 4 de la mañana"

Al final, las semifinales del Benidorm Fest han apuntado el reincidente fallo de cuando un artista se presenta a Eurovisión: la imagen de acudir al tópico de ese brilli brilli, la camisa de transparencias, la purpurina y algo excéntrico en escena. Muchas puestas en escena se han quedado en colar un elemento físico o un baile como aderezo de la actuación cuando si ese atrezo es fijo y no tiene desarrollo narrativo tampoco sirve de mucho. Contar una historia con una canción es que se interprete un relato con comienzo, desarrollo y desenlace para potenciar lo que se pretende narrar y aupar la personalidad del artista protagonista. Es lo que ha hecho Rayden en la última semifinal con una actuación con historia, metáfora y evolución y es casi lo opuesto de Tanxugueiras en la primera semi con una suma de bailarines, piedras-montañas y caracterización que despistaban su arte más que incrementarlo. Suele pasar porque el Eurovisión excéntrico es el más imitado. Por su parte, Rigoberta Bandini ha ido por libre con una actuación con un baile digno de amigos sorprendiendo a los recién casados en una boda o de karaoke a las 4 de la mañana pero que, en realidad, el performance funciona por el carisma imprevisible de la artista y su familia en escena. No se parece a nada. Y el Eurovisión que gana es el que está seguro de su canción, su arte e incluso marca tendencias musicales que no casan a primera vista con los cánones del festival.

Por ahí tiene que indagar los artistas que acudan al próximo Benidorm Fest, mientras que TVE debe seguir esta línea que ha sido un salto necesario para la imagen de la cadena. Para siguientes ediciones, tal vez hay que definir más el tono del programa en conjunto para que quiénes sean los maestros de ceremonia sepan si están en un acto institucional, un talent show, una gala de Murcia qué hermosa eres o un rimbombante Eurovisión. Tal vez esto se puede solucionar con (todavía) más comedia en los entreactos. Otra asignatura pendiente es arrancar con un gran número de arranque que estimule la percepción de acontecimiento ya desde el minuto uno: oyéndose más el fervor del público eurofan y mostrando a todos los participantes entrando en el plató por orden de aparición.

Pero TVE y Boomerang han aprobado con nota en estas dos primeras galas del Benidorm Fest. Se han centrado en lo musical y los artistas han jugado a imaginar un escenario que les diferenciara del resto. Objetivo cumplido que para entender su fuerza no sólo basta con leer las audiencias clásicas del día después y es relevante observar el flujo de comentarios en redes y el tirón de visionados en Youtube. Porque la tele ya no sólo se ve en la tele. Porque hay que recuperar a la audiencia perdida sabiendo conectar con ella en la multiplataforma en la que está en su vida cotidiana. La multiplataforma que quiere.