La Europa por hacer

Tras dos años de pandemia no nos podíamos haber imaginado una pesadilla peor que una guerra en Europa con Rusia como potencia agresora, amenazando con elevar el conflicto a escala nuclear. Hablamos de guerra pero en realidad es una invasión frente a la cual los ucranianos se defienden como pueden.

El envío de armas europeas al gobierno de Zelenski es un gesto necesario, tanto como las represalias comerciales y financieras para ahogar la economía rusa, pero a corto plazo no hay ninguna razón para el optimismo: Vladimir Putin se apoderará de Ucrania y solo él sabe qué hará después. ¿La desmembrará territorialmente? ¿Implantará un régimen de ocupación? ¿Proseguirá el Kremlin su campaña militar en otras áreas de influencia? ¿Será Moldavia su próximo objetivo con la excusa de la república separatista de Transnistria, fronteriza con Ucrania, con 2.000 soldados rusos estacionados? Putin afirma que no tiene malas intenciones con sus vecinos, pero su palabra no vale nada. Es un dictador siniestro cuya biografía provoca escalofríos.

Las guerras se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban y puede que este sea el principio del fin de Putin, pero no podemos confiar en que eso suceda. El consuelo es que la invasión de Ucrania ha logrado que el proyecto europeo avance en pocos días lo que no había hecho en décadas. No hay nada mejor que un enemigo reconocible y temible para forzar la unidad. Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que estamos ante el nacimiento de la Europa geopolítica. Hemos visto las garras al oso ruso y se ha hecho evidente que no hay diplomacia ni política que valga sin respaldo militar. Es triste pero es así.

Estamos lejos todavía de crear un ejército europeo, pero pronto veremos el nacimiento de una verdadera política exterior y de seguridad. Los ejércitos de los 27 deberían compactarse bajo el paraguas de una industria europea de defensa para evitar, como explica Borrell, "repeticiones y carencias". Porque juntos gastamos cuatro veces más que Rusia y tanto como China en armas convencionales.

Entre tanto, esta primavera se celebra la Conferencia para el Futuro de Europa, que tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en la Europa por hacer. Hemos de pensar como europeos en todos los asuntos, también en exteriores y defensa. La agresión rusa y el éxodo humanitario que está provocando nos ha unido como nunca. Porque solo juntos podremos hacernos respetar, solo unidos tendremos voz en un mundo de 8.000 millones de habitantes y varias superpotencias. Solo como europeos podremos defender nuestro modelo de libertades políticas y derechos sociales. El mundo es una jungla y los europeos hemos de saber defendernos.