El precio de dos años de legislatura

Será por favorecer la "concordia", porque no dar los indultos lo considera un acto de "venganza" o por "el interés general". Seguro que Pedro Sánchez cree correctos los motivos con los que justificó ayer sacar de la cárcel a Junqueras y a los otros políticos presos. Pero, aunque no lo expresó públicamente ayer, Sánchez también sabe ya –lo confirmó tras las elecciones de Madrid– que no va a adelantar las generales. Por tanto, sabe que necesita el apoyo de ERC en el Congreso para seguir apoyando leyes y que el Gobierno pueda durar los dos años que quedan.