La llamada ha sido urgente y desesperada. Ucrania quiere formar parte ya del club de los 27. Zelenski tiene razón en las prisas y Bruselas le ayudará, pero no completamente. La UE va a dar a Ucrania armas, dinero, sanciones a Rusia y grandes palabras, pero no su adhesión inmediata. Las costuras de la UE -Hungría, la pelea entre los países menos ricos por los fondos europeos, el temor a poner en peligro el mercado único, etc.- lo bloquean. Es un drama.