Todo es posible en esta Catalunya imposible. Todo.

Junts dinamitó la semana pasada la columna vertebral de la estrategia de ERC: moderación, diálogo y negociación. Con todo, no consiguió que no se reuniera la mesa entre el gobierno español y una parte del catalán.

Para Junts, fue el gobierno español quien les vetó. ¿Por qué? Según ellos, porque son “la voz de la no renuncia”. Es decir, que, siguiendo su argumentación, los republicanos son los de la renuncia. ¿Por qué? Porque se sientan a negociar con el gobierno español. ¡Menudos traidores! Y así estamos. Y claro, uno se pregunta: ¿por qué gobiernan con unos "traidores"? Bueno, ya saben, hay que comer cada día. De la poesía y de los embates imaginarios no se pude vivir, es decir, no se llega a fin de mes.

Este martes, el gobierno catalán ha aprobado el plan de gobierno donde se detalla qué pretende hacer esta legislatura. El plan detalla todas las políticas públicas y acciones concretas que quieren llevar a cabo las “conselleries”. Por ejemplo, una de las medidas aprobadas es que la Generalitat se compromete a aumentar en 5.000 millones de euros el presupuesto de Sanidad durante los próximos cinco años. Y otra es la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años y el aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 22.000 efectivos. Actualmente, si no me equivoco, es de 17.000.

Evidentemente, también está el “impulso”, se dice, de la mesa de negociación con el gobierno español y, tomen nota, se dice que esa negociación política será entre gobiernos. ¿Han votado los consellers de Junts en contra del plan? No. ¿Entonces? Pues eso, hay que comer. ¿Irán cuando se vuelva a convocar? Si uno se cree lo que dice Jordi Sánchez, no. Entonces, ¿por qué aprueban algo que no van a cumplir? Y ERC, ¿solo se lo mira? Surrealismo.

Muy pronto vamos a tener la batalla de los presupuestos, los de aquí y los generales del Estado: prepárense. Vamos a ver de todo y más.