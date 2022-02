"No más odio, más amor". Es de lo más acertado que he leído últimamente en una de las redes sociales que escupe más insultos por segundo bajo la cobarde máscara del anonimato. Y para muestra el Benidorm Fest, que generó la falsa esperanza de que el voto popular escogería la canción de España para Eurovisión. Y no, lo de Chikilicuatre fue divertido, pero no nos dejarán repetirlo.