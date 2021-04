La imagen del enorme barco encallado en el canal de Suez ha dado la vuelta al mundo. Durante una semana la ruta que une Oriente con Occidente ha estado bloqueada, dejando a 400 cargueros sin cruzar el canal. El megabuque Ever Given trasladaba más de 20.000 contenedores de China a Europa y quedó varado en las arenas del canal por una fuerte ráfaga de viento. A pesar de su tecnología punta, una simple tormenta ha provocado decenas millones de dólares de pérdidas cada día de colapso a causa de la paralización de la cadena de suministro de las empresas multinacionales.

Ahora te pido que reflexiones si alguna vez no te has sentido como ese carguero. Atascado. Sin poder avanzar ni retroceder. Hundido. En un problema que no te deja reaccionar. Bloqueado. Porque no puedes o no sabes salir de una situación que te deja sin capacidad de reacción. Superado. Por el peso de una persona tóxica o unos jefes ausentes. Encallado. Sabiendo que cada semana que pasas sin poder salir estás perdiendo tú y los tuyos. Atorado. Porque te has empeñado en salvar un empleo o una relación que no lo merecía.

Es literalmente imposible gestionar todas las eventualidades, por eso es mejor centrarte en tener un buen desempeño

La vida, como a los barcos, nos lleva a navegar con el viento a favor y por aguas placenteras. Pero, en ocasiones, los vientos rolan y la corriente te arrastra. El barco Ever Given estaba diseñado para todo ello, pero aun así encalló. En lo laboral, pero también en lo personal, nos preparamos durante años para no fallar. Incluso sin cometer error alguno, en ocasiones factores exógenos, como la tormenta de arena de marzo en Suez, te dejan varado. Es literalmente imposible gestionar todas las eventualidades, por eso es mejor centrarte en tener un buen desempeño, no dejar de capacitarte y hacer el bien a tu alrededor, porque eso te protegerá para cuando vengan malas.

En una larga carrera laboral, como las que viviremos los nacidos después de 1970, habrá tiempo para fracasos, pero también para éxitos; para velocidad de crucero de la mano de buenas empresas y naufragios promovidos por decisiones miopes. Steve Jobs al agradecer el doctorado honoris causa por la Universidad de Stanford, resumió su exitosa carrera en la frase "conectar los puntos".

Cuando encalles en el futuro recuerda cómo ha sido liberado el buque del canal

Para el fundador de Apple en una vida hay sucesos que te marcan para bien o para mal que no lo sabes cuando te suceden. Solamente cuando pasan unos años y miras para atrás, te das cuenta de que todo cobra sentido y tu realidad es la que es gracias a esos sucesos pasados.

Ahora, cuando encalles en el futuro, que lo harás, recuerda cómo ha sido liberado el buque del canal egipcio. Primero, eliminando el exceso de peso de la cubierta que le impedía maniobrar con agilidad; segundo, con la ayuda de muchos pequeños remolcadores que lograron enderezar el rumbo; y tercero, gracias a sus propios medios, ya que la tripulación y el propio buque disponían de la mejor preparación.