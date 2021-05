La voz de España en Europa

Mañana se celebrará en los Países Bajos una nueva final de Eurovisión. Después de un 2020 en el que no tuvimos Festival, las ganas que tenemos algunos son tan desmedidas que, en ocasiones, se nos va de las manos.

Desde que Blas Cantó pisó el escenario del Ahoy en Rotterdam no han parado de lloverle las críticas. Algunos han despotricado contra la puesta en escena con la que Blas se presentará y otros, incluso, han tenido la osadía de reírse de lo que para Cantó significa Voy a quedarme, la canción con la que representará a nuestro país y que escribió mientras lidiaba con los momentos más duros de su vida. ¿Es normal que un artista tenga que cargar con todo este odio?

Me encantaría que, al margen del resultado final, tuvieseis en cuenta a ese niño que un día soñó con subirse al escenario de Eurovisión.

Desde este espacio me gustaría hacer una llamada a la acción: me gustaría invitaros a todos a que el sábado, en La 1 de Televisión Española, veáis el Festival. Quisiera incitaros a que lo hagáis sin prejuicios y con la disposición de ir a pasarlo bien como el que va a un concierto o al teatro. Os pediría también que, antes de tuitear, de valorar nuestra actuación, o de cuestionar el resultado final que España obtenga en la tabla, pensarais en todo el equipo humano que hay detrás de nuestra candidatura.

Me encantaría que, al margen del resultado final (que no será el que más nos gustaría), tuvieseis en cuenta a ese niño que un día soñó con subirse al escenario de Eurovisión, a ese joven que no paró de trabajar y de esforzarse para mañana estar allí, a ese profesional que sobre el escenario nunca falló a su público y a ese compañero que detrás de las cámaras tampoco ha fallado nunca a los suyos. Doy fe.

Blas Cantó será mañana nuestra voz y, en España, hay pocas como la de él. Mímenle, arropémosle y démosle todo el amor que se merece. Gracias Blas. Brilla, y deslumbra más allá de las estrellas.