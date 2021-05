Conspiraciones y ‘eurolistillos’

Eurovisión es un concurso y, como en todos los concursos, hay gente con buen perder y gente que no.

Casi ha transcurrido ya una semana desde que el pasado sábado se celebrase en Róterdam el festival musical más relevante del mundo. Casi siete días en los que a través de las redes sociales no dejo de leer todo tipo de comentarios sobre Eurovisión, sobre la actuación de Blas Cantó representando a España y sobre las dimisiones que tendrían, o no, que producirse en el ente público de RTVE.

He escuchado en algunos programas de TV tonterías del nivel de "todo es política", "España no quiere ganar", "en Europa nos odian", etc. He tenido que leer en Twitter y Facebook a ‘eurolistillos’ de todo tipo repitiendo antiguos y manidos mantras sin darse cuenta de que una mentira, aunque se repita muchas veces, nunca va a ser verdad.

Señoras, no hemos ganado Eurovisión porque nuestra propuesta no ha gustado. Porque nuestra canción no era la más adecuada para este festival y porque en Europa, por desgracia, no han sabido valorar al gran intérprete que ondeó el pasado sábado la bandera española con orgullo y dedicación.

¿Tenía poderes Uribarri? ¿Lo sabía todo José María Íñigo? ¿Por qué yo hice un pleno en mi porra eurovisiva acertando el orden de los cinco primeros clasificados en la final? Dejémonos de historias, de conspiraciones y de tonterías: Eurovisión lo ganan las mejores canciones. Punto. Ni nadie tiene manía a España, ni han castigado al Reino Unido (que quedó último) por salirse de Europa. Nuestras canciones no gustaron.

Y ahora, a seguir adelante. A seguir apostando por artistas impresionantes como Blas Cantó, que brilló más que nunca y estuvo impecable, y a llevar propuestas competitivas y bien pensadas. Podríamos verlo como una oportunidad o como un trámite… Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo vemos?