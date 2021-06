Baile de máscaras

¡Cómo me gusta la televisión! ¡Qué feliz me hace la música! ¡Cuánto me divierten los misterios! Y qué bien están hechas las cosas… cuando están bien hechas.

¡Me encanta Mask singer! La segunda temporada de la versión española del concurso de famosos y cantarines enmascarados está siendo una auténtica fantasía. Lo tiene todo: diversión, incógnitas, temazos y famosos haciendo cosas que nunca antes pensaríamos haber visto.

Al margen de la gracia que me puede hacer ver a Isabel Preysler cantando disfrazada de gatita castiza, la productora Fremantle, que también es responsable de Got talent, Idol kids, The dancer o Top star, está rompiendo muchos prejuicios a la hora de hacer entretenimiento en nuestro país.

"Solo le pongo un pero a 'Mask singer': la hora a la que acaba. Lo del 'prime time' nos lo tenemos que hacer mirar"

Españistán is different. En nuestro país es complicado ser actor y a la vez poder tener una carrera decente como cantante o como presentador. Es complejo que los superintendentes vean a los artistas en diferentes perfiles sin caer en la absurda tentación de querer encasillarlos, y Mask singer, entre otras muchas cosas, demuestra que si Jennifer Lopez puede ser bailarina, actriz, cantante, productora y empresaria, en España también tenemos a gente como Eva Hache que vale para todo, o a superestrellas como Paloma San Basilio que nos demuestran que pueden ser muy divertidas y excelentes entretenedoras.

¿Qué queréis que os diga? ¡Me encanta! Me gusta poder disfrutar de un entretenimiento familiar y blanco pero no edulcorado. Me flipa poder descubrir sorprendentes habilidades de nuestros famosos y me alucinan las adivinanzas. Solo le pongo un pero: la hora a la que acaba. Lo del prime time nos lo tenemos que hacer mirar.

Retos, juegos, diversión y momentos para disfrutar que se cuelan en nuestras casas sorprendiéndonos y dándonos momentazos virales y únicos. Por cierto, Ana Obregón es maravilla.