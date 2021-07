La situación está tensa, agitada, "al disparador" (como diría mi madre) y socialmente esto se nota. Yo no soy de echar las culpas a unos ni a otros, pero la realidad es la que es: la gente está enfadada, harta, agotada, deprimida… los casos de violencia (machista, homófoba, entre bandas, etc.) no paran de aumentar y el mundo de la música, generalizando, parece que vive y sobrevive a todo esto impasible. ¡Necesitamos referentes! Hace unos días escribí en este mismo espacio sobre lo importantes que fueron para mí y mi desarrollo los mensajes que las Spice Girls lanzaban al mundo a través de sus canciones y entrevistas, y hoy quiero hablar de un tuit compartido por otro fan de ellas.

Alberto Jiménez, la voz de Miss Caffeina, es uno de esos artistas que dejan huella por cosas como esta: "Un poquito harto de los artistas de marca blanca que no tienen ninguna opinión pública sobre nada de lo que ocurre en la sociedad", escribía en Twitter. "¿Viven aislados como Britney? ¿O simplemente les importa una mierda? ¿Miedo a las consecuencias?", sentenciaba el artista en un tuit que ha sido muy compartido.

¡Qué harto estoy de escuchar entrevistas de artistas ‘bienquedas’! ¿No se dan cuenta de que son un altavoz? ¿No se percatan de que su papel es fundamental para construir entre todos una sociedad mejor?

¡Qué razón tienes Alberto! ¡Qué harto estoy de escuchar entrevistas de artistas ‘bienquedas’! ¿No se dan cuenta de que son un altavoz? ¿No se percatan de que su papel es fundamental para construir entre todos una sociedad mejor?

Es triste y lamentable que los personajes públicos, por miedo al salvaje linchamiento de las redes sociales o yo qué sé qué, no tengan el valor de dar un paso adelante para, además de entretener, cambiar las vidas de sus seguidores y ayudar a construir, pero sobre todo es peligroso porque el hueco de sus mensajes positivos lo ocupan otros con odio y desinformación. Se buscan estrellas, referentes, personas honestas que hagan de sus diferencias la clave de su éxito.