Es decir "abril" y pensar en "cerral". Soy de esos tontos a los que les gusta recordar el paso de Elena Furiase por el mítico programa Password (Cuatro). ¿Saben de qué les hablo? (Si su respuesta es negativa, acudan a YouTube). La semana pasada, se compartió tanto el momentazo en Twitter que la nieta de Lola Flores, cansada de las risas, los chascarrillos y las boberías, decidió eliminar, al menos por unos días, su perfil en la red social del pajarito. ¿Hasta dónde nos persigue nuestro pasado?

¿No pensáis que, en ocasiones, nos pasamos? Veo normal que Elena Furiase esté harta de ese momento, y más porque no fue ella la que ‘metió la pata’; entiendo que Justin Bieber esté cansado de que recordemos sus idas de olla; comprendo cuando Pastora Soler necesitó ausentarse de los escenarios después de su desvanecimiento y todo lo que conllevó… Y es que, lo poco gusta y lo mucho cansa.

"Deberíamos pasar por alto algunas cosas del pasado y pensar en cómo pueden afectar al presente de sus protagonistas"

¡Qué rabia me da que nos olvidemos de las malas gestiones y promesas al viento de los políticos y que a los artistas, futbolistas, etc. les recordemos con anécdotas y ‘cagadas’ del pasado!

Tengo la sensación de que Miguel Bosé va a ser recordado eternamente por su negacionismo en la era de la Covid-19, Manel Navarro por su tremendo gallazo en Eurovisión y Enrique Iglesias, pese a que tenga cientos de éxitos mundiales, siempre nos sonará a ese audio filtrado y tremendamente desafinado en una actuación a micro cerrado para la serie Al salir de clase, de Telecinco.

Entonando el mea culpa por la cantidad de veces que recuerdo los errores de Mariah Carey aun sabiendo que tiene miles de virtudes, creo que deberíamos pasar por alto algunas cosillas del pasado y pensar en cómo pueden afectar al presente y al futuro de sus protagonistas. Y no solo me refiero a los artistas, esto también me sirve para la vida en general.