Consejos vendo...

No sabía sobre qué escribir: he pensado en hablar sobre el machismo musical, sobre lanzamientos, sobre los necesarios (y casi inexistentes en España) discos navideños y también he barajado contaros cómo ayer me picó una avispa en el ojo. Como esto último ya lo he explotado en mis stories de Instagram, compartiré con vosotros un consejo que he dado y lo mal que me siento.

Salgo poco de casa y cuando lo hago es o para ir a hacer deporte o para comprar. El otro día me acerqué a un centro comercial y, después de atenderme, un dependiente me dijo: "Me gustaría enseñarte algo porque quizás algún día tengas que escribir sobre mí…". Él, lector confeso de este espacio y del blog, me dijo que su gran pasión era la música y, sacando su móvil del bolsillo, me enseñó su videoclip. Me sorprendió, y lo hizo para bien: tiene rollo, mensaje, una voz normalita en cuanto a tesitura pero con un timbre diferente que, además acompaña con ideas, una estética diferencial y un polémico estilo propio que podría incluso recordarme a un low cost Gaga (siendo esto algo bueno).

Es importante rodearnos de gente honesta, pero también de personas que, si ven talento, te animen a seguir

¿Qué le dije? "Está bien, pero el mejor consejo que te puedo dar es que pases de esto porque la música no da dinero. Si lo haces porque te gusta… genial, pero el camino es otro para vivir de esto". Y después de comentar juntos lo importante que es el dinero para autoproducirte dignamente y lo relevante que es tener un padrino en el showbussines… me percaté de su decepción.

Me faltaron empatía y tacto y, quizás, tuve que haberme limitado a contarle mi experiencia para que fuese él quien sacase sus propias conclusiones. Jamás debí desanimarle. Es importante rodearnos de gente honesta, pero también de personas que, si ven talento, te animen a seguir.

El consejo me lo has dado tú y, mucho antes de lo que ambos esperábamos, tal y como me dijiste, he escrito sobre ti.