Las redes sociales son el nuevo tabaco

Me lo reconoció este verano un famoso músico con muchos miles de seguidores en Instagram: "Esto de las redes sociales es una mierda, no sirve para nada". No sirve, pero ahí estamos todos, enganchados durante horas al cacharrito, valorando el número de ‘me gustas’ de cada tontería que contamos, comparando nuestro récord de seguidores con el de otros (¿por qué yo menos?), nuestros michelines con esos cuerpos perfectos de bisturí, bótox y mucho Photoshop, nuestros días malos con tanta alegría postiza. Pero luego decimos que el problema de las redes sociales lo tiene la gente joven, solo porque para ellos es vía fundamental de socialización mientras que para los puretas es sobre todo postureo y mucho cuñadismo.

Hay ciberacoso, falta de privacidad y de concentración, demasiados amigos que no lo son ni de lejos, activismo irreal, mucho mundo lejano y poco mundo tangible. Las redes sociales son antisociales, nos aíslan, nos encierran en una pantallita. Pero no podemos desconectarnos.

Todo muy tóxico, tan venenoso y adictivo como el tabaco, con quien cada vez tienen más cosas en común las redes. Hace un siglo fumar era moderno, si no lo hacías te convertías en el raro del grupo, las compañías tabaqueras sabían que nos estaban matando, pero ocultaban los datos y se gastaban sumas ingentes de dinero en publicidad. Eso me suena.

¿Llegará el momento en que una ley prohíba el uso de las redes sociales en espacios públicos, impida su uso a menores, obstaculice su publicidad? Quizá ya estamos tardando en que, al estilo de los paquetes de cigarrillos, cada vez que entremos en una de estas redes nos salgan mensajes emergentes del tipo Instagram puede matar tu autoestima o Los amigos de Facebook no existen.