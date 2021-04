Ayuso versus Sánchez

Es la campaña más extraña de la historia de Madrid. Lo es por proceder de un adelanto electoral con el que nadie contaba ni tampoco clamaba y por estar focalizada en el enfrentamiento que mantiene la presidenta regional con el presidente del Ejecutivo central. Bien es verdad que la estrategia de confrontación de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez parte del minuto uno de su mandato al frente del Ejecutivo regional, aunque fue tomando cuerpo con la pandemia hasta erigirse en la principal opositora de su gestión.

Todo cuanto ha operado el Gobierno de la nación en relación con la Covid-19 se ha encontrado con el reproche, cuando no la resistencia, por parte del Ejecutivo autonómico, hasta el punto de significarse en la crítica más que ningún otro líder o fuerza política del arco parlamentario. Una táctica que ahora puede obtener réditos electorales de la fatiga social y de cuanto descontento hubiere por el proceder del Ejecutivo central frente a la pandemia. Su estrategia, a tenor de las encuestas, no ha podido resultar más exitosa: a día de hoy todos los sondeos coinciden en augurar una abultada victoria de Díaz Ayuso y en principio no parece que el debate en televisión vaya a modificar mucho las cosas. Fue interesante porque al menos se discutió sobre Madrid, pero la presidenta, que era quien más arriesgaba, salió viva del plató.

Pese a que la demoscopia, y especialmente el CIS, deje abierta la incertidumbre en lo relativo a la aritmética de bloques para la formación de gobierno –por las incógnitas sobre movilización y participación de sus distintos electorados–, no hay duda de que el fenómeno Ayuso está agitando el tablero político nacional, sobre todo en su partido. Hay quien ve en la candidata popular una trayectoria parecida a la de Esperanza Aguirre, cuyas capacidades a un comienzo fueron despreciadas y terminó ejerciendo un liderazgo tan fuerte en Madrid que puso en no pocos aprietos a la dirección nacional de su partido.

Aguirre ya se ha despachado afirmando en público que "el giro al centro de Casado no funciona y la estrategia de Ayuso sí". En el PP madrileño son muchos los que acarician una reedición del aguirrismo, pero esta vez sin las "Púnicas, las Gürtel y esas otras corruptelas" que enfangaron la gestión de la expresidenta de Madrid. No en vano asistimos a la primera campaña electoral, en muchos años, en la que apenas se esgrime la corrupción como arma arrojadiza contra el Partido Popular.

El hecho de que la estrategia de choque de la presidenta de Madrid con Pedro Sánchez se haya encontrado con la aceptación del cuerpo a cuerpo del presidente del Gobierno no cuenta con demasiados entusiastas en el socialismo madrileño. Al margen del ninguneo que le supone al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, convertir los comicios en unas minigenerales comporta serios riesgos reputacionales para Moncloa. Hay, sin embargo, quien considera esta entrada al trapo de Sánchez como una alambicada maniobra táctica para potenciar la figura de Ayuso como referente de confrontación del PSOE en detrimento de la de Pablo Casado.

Antes de lo acontecido en Murcia, que desencadenó la convocatoria electoral, la dirección nacional del PP mantenía serias diferencias con la Puerta del Sol, en especial por la influencia que sobre la presidenta madrileña ejerce su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Ahora sus buenas perspectivas electorales conminan a Génova a subirse al carro e incluso a levantar el veto a Díaz Ayuso para su acceso a la presidencia del PP regional. Todo está en juego el 4 de mayo.