La semana trágica del Partido Popular

No, todavía no han usado armamento nuclear. Luchan cuerpo a cuerpo, apoyados por la artillería en los medios y la caballería en la calle, pero no han sacado las armas de destrucción masiva. De hecho, bastó con que Aznar recordara su existencia para que Casado iniciara una retirada desordenada. En esa casa -así la llama Ayuso- tocada por la corrupción hasta la médula de su sede nacional, todos guardan misiles apuntando al enemigo y se ve que algunos apuntan hacia él.

Si en España “quien resiste vence”, su paso atrás podría ser un camino a la victoria, pero no es el caso. La primera batalla la ha ganado Ayuso, pese a las evidencias: su hermano se llevaba una pasta con las mascarillas mientras tú y yo aplaudíamos a los sanitarios desde el balcón.

Ahora, todo el que tiene poder o ambición, desde Feijóo hasta Moreno, pasando por Almeida, va tomando posiciones para la lucha final. Algunos hacen gala de una agresividad extraordinaria. Otros se van probando, tranquilamente, la ropa que va a dejar.

Difícil recordar ferocidad fratricida como la que hemos visto en esta semana trágica. La UCD era una ONG; los guerristas y renovadores del PSOE, nobles florentinos, comparados con estos navajeros de arrabal, cuyos antecedentes más próximos están quizá en el vídeo de Cifuentes o en los ataques de Esperanza Aguirre a Maricomplejines Rajoy, mientras ranas, espías y gestapillos saltaban alrededor.

Cuando escribo estas líneas, unos gritan 'sálvese quien pueda' y otros amenazan con las armas nucleares mientras se arriman a la colina donde está atrincherado Casado con el último puñado de fieles.

Ni a unos ni a otros preocupa que los parientes y amigos de la casa sigan haciendo negocio privado con el dinero público.