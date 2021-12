Mi historia, fechada en Madrid en diciembre de 2021, es la de miles de ciudadanos que igual ni siquiera figuran en la estadística de la Covid. Di positivo en un test de antígenos, me encerré en casa y marqué el teléfono que aparece en mi tarjeta sanitaria. Un depravado ordenador me hizo repetir durante horas las mismas cosas, en múltiples llamadas. Me dio incluso una cita para consulta telefónica: "Martes, 9.27 h". Cuando pasaron 24 horas desde las 9.27 del martes sin que nadie me llamara volví a la carga.

El quinto día de encierro logré hablar con un agente del sistema de citas, un administrativo y un médico que usaron un mismo concepto: "desbordados". El médico me dijo que me quedara en casa hasta el décimo día desde los primeros síntomas (por fortuna, leves, con las vacunas) y que me llamarían de una "unidad Covid". Hasta hoy. Nadie ha vuelto a interesarse por mi salud salvo mis amigos, entre los que por suerte hay boticarias, médicos y enfermeros.

No quiero pensar como vivirán esta situación personas de mayor edad y menor red afectiva. Solo pienso una cosa: tendríamos que habernos echado hace años en masa a la calle para defender la Sanidad Pública, precioso patrimonio colectivo destrozado por quienes creen que donde mejor está el patrimonio es en manos privadas.

Siempre me sorprendió que los madrileños dejaran la gestión de los recursos públicos en manos de alguien que solo creía en lo privado, Esperanza Aguirre. Pero aún es más sorprendente que la confíen a Ayuso y Lasquetty, hoy consejero de Hacienda y ayer cerebro de una chapucera privatización de la Sanidad abortada por los jueces. Con esa pareja al mando, alumbrada por el brujo Rodríguez, es inevitable predecir que seguiremos como estamos: desbordados.