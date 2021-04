Política de 'Sálvame'

Mal lo tiene que estar viendo Gabilondo, al que se le presuponía serio y coherente, para sentirse obligado a echar mano de Jorge Javier Vázquez en esta campaña. Visto de otra manera, y teniendo en cuenta el circo que se está montando, algún partido podría fichar también a Belén Esteban y/o a Kiko Matamoros y ya sin tapujos montar debates a modo de Sálvame. Sería interesante, y hasta divertido, si no fuera porque se están jugando nuestros cuartos.

Las sobreactuaciones en esta campaña, azuzadas por Podemos y Vox -que no quieren perder representatividad en la Asamblea de Madrid-, han forjado un espectáculo al que han entrado el resto de candidatos y que solo está sirviendo, según los sondeos, para arañar algún escaño de cara al 4-M pero dentro de los propios bloques -izquierda/derecha-. Mientras, el electorado ya no sabe si radicalizarse, centrarse o no salir ni de casa. La tensión alcanza tal extremo que se hace difícil discernir si se está ante un acto de campaña o en Sálvame.

Vaya por delante que no estoy en contra de este tipo de programas del corazón que se emiten desde cadenas privadas y van dirigidos a un público que ya es mayorcito para decidir con qué quiere entretenerse. Tampoco pongo objeción a sus colaboradores, que actúan conforme a un guion y cobran de una empresa privada. De lo que sí discrepo es de las actitudes de ciertos políticos que perciben un salario público y se dedican a contaminar y a provocar disputas estériles para ganar cuotas de poder. Cuando no falta una semana para el 4-M: ¿me podrían apuntar un solo proyecto anunciado en esta campaña?, ¿alguna propuesta discutida?, ¿alguien se ha leído los programas electorales? Pues eso, señor@s.