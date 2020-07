Aragón no es Brasil. Ni es EE UU. Que RTVE haya comparado a esta comunidad con esos dos países enormes en relación con la Covid-19 sería un chiste si no fuera porque refleja la confusión que vuelve a rodear la pandemia. Cada comunidad va por libre mientras el ministerio de Sanidad aparenta estar desaparecido. El turismo sufre. ‘Noticias’ como la citada agravan el miedo exterior. La incertidumbre campa por sus respetos. Es fundamental que al Gobierno no se le descontrole, otra vez, la situación.