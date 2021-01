El ombligo de Madrid

De pequeño siempre me dijeron que el pez grande se come al pequeño. Es una ley de la naturaleza y los seres humanos, aunque a muchos se le olvide, formamos parte de ella. Instintivamente sentimos necesidad de saber qué pasa cuando algo afecta a un gran número de personas. Los medios buscan la noticia. Habituales de nuestras parrillas televisivas son ya los especiales sobre elecciones americanas, pero vamos a poner otro ejemplo.

En el mundo del fútbol, los ciudadanos de países donde las ligas son de menor relevancia, se fijan en los equipos de las competiciones más grandes. Es habitual que alguien de Suecia, Ecuador, Tanzania o Pakistán siga el fútbol italiano, español o inglés, que son los predominantes, seguidos del alemán o el francés. El motivo es que hay mejores jugadores, mejores retransmisiones y se mueve más dinero. Vende más.

Ante la crítica que he podido observar en las redes sociales me viene una reflexión. Es entendible que el lugar donde habitan siete de los 47 millones de habitantes del país, que genera más de un 19% del PIB y donde residen el presidente del Gobierno, los ministros y el jefe del Estado sea más noticiable ante un acontecimiento imprevisto e histórico. Que la capital y ciudad más poblada se vea obligada a cerrar el transporte por carretera, por tren y por aire, es noticiable. Que encima miles de personas estén atrapadas en las calzadas regionales no debe sembrar duda alguna, y más cuando se movilizan recursos públicos como la Unidad Militar de Emergencia.

Como dice Andrés Trapiello: Madrid es el que, en política y en casi todo lo demás, dice al resto de España "por aquí" o "por aquí no". Nadie tiene que sentirse ofendido por ello siempre que se haga con respeto.