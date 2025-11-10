De Aliexpress a Sephora: estas son las tiendas con descuentos por el Singles Day

Aunque hace años el Singles Day era una campaña desconocida fuera de China, el comercio electrónico nos ha acercado esta oportunidad de ahorro antes de que se celebre el Black Friday. Así, cada 11 de noviembre, son más los comercios que se suman a la celebración del Día del Soltero con ofertas únicas.

Aliexpress ha tenido mucho que ver con la introducción de esta campaña en España: es uno de los comercios que lo celebran por todo lo alto con interesantes cupones ahorro. Pero no es el único. De hecho, ya hay firmas de moda, cosmética y mucho más que ya tienen activas sus ofertas de Singles Day.

Singles Day en Aliexpress

AliExpress cuenta con un amplio catálogo de productos. ALIEXPRESS

El que avisa no es traidor e insistimos en Aliexpress porque los descuentos que se pueden encontrar en su Singles Day son irresistibles. Móviles, consolas, básicos para el hogar... Todo lo que te imagines está en el 11 del 11 de Aliexpress. Eso sí, sácale partido a los cupones para conseguir el máximo ahorro y no dejes tus compras para el final si encuentras un chollo.

El Día del Soltero en MediaMarkt

Mediamarkt logo MediaMarkt

Aunque MediaMartk ya ha comenzado su Viernes Negro con las semanas Black, también ha querido sumarse al Singles Day al ofrecer un 22% de descuento en carrito en productos seleccionados de todas sus categorías. Electrónica, hogar y mucho más a buen precio.

Un 11% de descuento extra en Springfield

Singles Day Springfield, Springfield

La firma de ropa Springfield también se suma al Singles Day con un descuento extra del 11% en toda la web con el cupón 11EXTRA. Así, aprovecha para renovar tu armario y conseguir una nueva prenda de abrigo, esa camisa tan socorrida que siempre triunfa o un conjunto navideño.

Sephora, con un 25% de descuento

Singles Day 2025 de Sephora. Sephora

Tu neceser también puede salir beneficiado este 11 del 11, ya que Sephora ha activado un 25% de descuento en marcas seleccionadas y un 5% extra si compras más de 100 euros en la aplicación. Merece la pena, ya que el catálogo de la tienda incluye marcas tan valoradas y reconocidas como Laneige, Charlotte Tilbury o TooFaced, entre muchas otras.

Perfumes en oferta en Primor

Singles Day en Primor. Primor

Primor es otro de los ecommerce que se suma a la celebración del Día del Soltero con dos promociones especiales: por un lado, ofrece un 10% de descuento extra en colonia con el código PERFUME. Por otro, la misma rebaja tiene la sección de parafarmacia con el código FARMA.

Regalos en el Singles Day de Yves Rocher

Singles Day Yves Riocher. Yves Rocher

Más allá de los descuentos que encontramos en el catálogo, Yves Rocher no anima a tener un detalle con nosotros mismos este Singles Day. Para ello, nos regala nuestro producto favorito con el código SINGLES11 en compras superiores a 25 euros.

Converse, al 30%

Singles Day en Converse. Converse

La marca Converse también se suma a la campaña y activa un 30% de descuento en nuestros calzados nuevos favoritos. Así, desde modelos clásicos como las Chuck Taylor All Star a otros más novedosos están en oferta en su web.