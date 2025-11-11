Es oficial: Amazon bloquea Android en los Fire TV Stick, pero hay una alternativa

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Los Fire TV Stick cambian Android por VegaOS, y eso hace que mucha gente busque otra opción mejor.

En el mundo de los dispositivos de 'streaming', Amazon ha sido durante mucho tiempo el rey con sus Fire TV Stick. Sin embargo, su reciente decisión de cambiar de Android a su propio sistema operativo, VegaOS, ha dejado a muchos usuarios en la estacada.

Este cambio ha bloqueado la instalación de aplicaciones populares que, aunque a veces se mueven en una zona gris, son perfectamente legales, como Magis TV y otras apps de IPTV.

Esto ha provocado que muchos busquen una alternativa que les devuelva la libertad de instalar lo que quieran. Y en esa búsqueda, la mejor opción que hay ahora mismo en el mercado es el Xiaomi TV Stick 4K de 2ª Generación, un dispositivo que viene con Google TV y que te permite tener el control sobre lo que instalas.

Además, hay sorpresa, y es que por el 11 el 11 puedes comprarlo en AliExpress por muchísimo menos de lo que te costaría el Firestick equivalente: solo 40 euros con el código ESAE05.

Xiaomi TV Stick 4K 2ª Gen Este 'stick' es la principal opción para los que buscan opciones adsequibles para tener Android en su televisor. 40€ en AliExpress 49€ en PcComponentes * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Google TV: la libertad de instalar lo que quieras

La gran ventaja del Xiaomi TV Stick 4K 2ª Gen es, precisamente, su sistema operativo. Al estar basado en Google TV, tienes acceso completo a la Google Play Store, lo que significa que puedes descargar miles de aplicaciones y juegos sin restricciones.

Desde las plataformas de 'streaming' más conocidas como Netflix, Prime Video, Disney+ o HBO Max, hasta aplicaciones de IPTV, reproductores de vídeo como Kodi o VLC, pero es que si no encuentras una aplicación en Google Play, puedes instalarla bajando el archivo APK.

Pero este dispositivo no es solo versatilidad; también es potencia. Esta segunda generación ha dado un salto de rendimiento brutal.

Cuenta con un procesador de cuatro núcleos Cortex-A55 y una GPU ARM G310 V2, que según Xiaomi, mejoran el rendimiento de la CPU en un 80% y el de los gráficos en un 150% con respecto al modelo anterior.

Esto se traduce en una experiencia mucho más fluida, con transiciones rápidas, aplicaciones que se abren al instante y una reproducción de contenido 4K que no sufre tirone. Además, viene con 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento, suficiente para instalar tus apps favoritas.

Es capaz de reproducir contenido en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, pero además, es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico: Dolby Vision y HDR10+.

Esto significa que, si tienes un televisor compatible, disfrutarás de imágenes con un contraste, un brillo y unos colores espectaculares, mucho más cercanos a la realidad. En el apartado de audio, no se queda atrás, ya que es compatible con Dolby Atmos y DTS:X.

La conectividad también ha sido mejorada. Esta nueva versión incorpora WiFi 6, que ofrece una conexión a internet mucho más rápida y estable, algo fundamental para el 'streaming' de contenido en 4K.

También cuenta con Bluetooth 5.2, para que puedas conectar auriculares inalámbricos, altavoces, teclados o incluso mandos de videojuegos. Y por supuesto, tiene Chromecast integrado, para que puedas enviar contenido desde tu móvil, tablet u ordenador al televisor con un simple toque.

Todo esto viene en el formato de un 'stick' compacto y discreto, que se conecta directamente al puerto HDMI de tu televisor y queda oculto detrás de él. Su mando a distancia, además de ser muy intuitivo, incluye un micrófono para que puedas usar el Asistente de Google.