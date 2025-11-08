El 'streaming' también está de Black Friday: Skyshowtime rebaja su suscripción a menos de 5 euros durante 6 meses

El ahorro es de mínimo un 37% (según el plan que elijas) respecto a la cuota habitual.

Hace unos días os confesaba que estaba recordando en suscripciones, aunque había algunas que se quedaban conmigo, y Skyshowtime ha lanzado una promoción con la que me ha puesto muy difícil cumplir lo que dije. La plataforma de streaming anima a los usuarios a suscribirse a su catálogo al ofrecer hasta un 38% de ahorro en la cuota mensual.

Así, deja en solo 4,99 euros el plan estándar o 7,99 euros el prémium durante los próximos 6 meses. El precio habitual de estas suscripciones es de 7,99 y 12,99 euros respectivamente. Pese a la rebaja, lo que ofrece no cambia: reproducciones simultáneas, calidad de emisión y un completo catálogo.

Suscripción a Skyshowtime Skyshowtime rebaja la suscripción a su catálogo con una tarifa cerrada para los seis próximos meses: el plan estándar, por 4,99 euros mes y el prémium, por 7,99 euros. Aprovechar oferta



El plan estándar, por 4,99 euros al mes durante seis meses si aprovechas la promoción, permite dos reproducciones simultáneas con una calidad máxima Full HD. Por su parte, el prémium, por 7,99 euros, permite hasta 5 reproducciones simultáneas en 4K UHD. Todo ello sin anuncios y con posibilidad de descargar contenidos.

Qué incluye la suscripción a SkyShowtime

Cualquiera de los planes con los que te suscribas a Skyshowtime incluye el acceso a un amplio catálogo de series, películas, documentales y series de televisión. Los contenidos originales también forman parte de la plataforma, por lo que podemos disfrutar de títulos que no están disponibles en ninguna otra plataforma.

Dentro de su catálogo encontramos producciones de algunos de los estudios más famosos del mundo, como Universal, Peacock, DreamWorks, Nickelodeon o Paramount. Entre los títulos destacados que incluye encontramos algunas de las sagas más emblemáticas Fast & Furious, Misión Imposible, Parque Jurásico, Indiana Jones o Regreso al futuro.

También se puede disfrutar de El Padrino, El show de Truman, Dexter, Twin Peaks o House. Así, encontramos clásicos, los últimos éxitos en taquilla y otros que nunca defraudan y que siempre apetece ver, más en la época de sofá, peli y manta en la que estamos entrando.