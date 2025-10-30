Esta plataforma sí permite compartir cuenta: cómo disfrutar del 'streaming' desde 1,6 euros al mes

Hace unos años, lo más común era poder compartir cuenta en las plataformas de streaming, por lo que por muy poco dinero al mes teníamos acceso a muchas plataformas. Sin embargo, se nos acabó el chollo: ahora ya la mayoría de servicios han restringido esta práctica. Netflix, Disney y HBO Max, entre otras, añadieron un coste adicional por tener cuentas ubicadas en diferentes domicilios.

Sin embargo, hay algunas que resisten, como Movistar Plus+: si compartes tu suscripción con otra persona, puede salirte desde 1,60 euros al mes, lo que hoy en día cuesta el café en muchos sitios. Eso sí, para disfrutar de este precio, debes ser usuario del Bono Cultural Joven. Si no lo eres, el precio mensual por compartir es desde 4,16 euros, lo que tampoco está nada mal.

Lo mejor de todo es que no tienes que tener ni la línea telefónica, ni internet ni ningún otro servicio contratado con Movistar para poder acceder a su streaming. Tampoco tienen permanencia, por lo que puedes cancelar cuando quieras y en su catálogo puedes encontrar series y películas (algunas de ellas exclusivas y originales), documentales, contenido infantil y encuentros deportivos.

Cuál es el precio de Movistar Plus+

El precio estándar para acceder al catálogo de Movistar Plus+ es de 9,99 euros al mes. Si aprovechas el que la firma permite dos reproducciones simultáneas, puedes compartir cuenta y pagar solo 4,99 euros al mes.

Si quieres ahorrar más, Movistar Plus+ ofrece un plan anual con un pago único que tiene un precio de 99,90 euros al año, lo que supone disfrutar de 12 meses de streaming al precio de 10. Si optas por este plan y lo compartes, solo tienes que hacer un pago anual de 49,95 euros, lo que al mes supondría 4,16 euros.

Pero, sin duda, si eres beneficiario del Bono Cultural Joven, puedes conseguir la tarifa más ventajosa en Movistar Plus+. El pago mensual es el estándar a todos los usuarios, pero en el pago anual está la gran ventaja: solo pagas 39 euros al año por acceder a todo el catálogo. Si, además, compartes esta suscripción, el pago anual es de 19,5 euros, lo que mensualmente solo supondría 1,60 euros al mes. Parece broma, pero no lo es.

Qué incluye la suscripción a Movistar Plus+

La suscripción a la plataforma de streaming de Movistar da acceso a un amplio catálogo de contenidos que incluye opciones para todos los gustos y edades. Uno de sus puntos fuertes son las series y películas originales que se emiten en exclusiva a través de este servicio.

En cuanto a las series originales, encontramos algunas tan aclamadas como Hierro, La Mesías o Rapa, entre muchas otras. En la categoría películas, encontramos títulos como Sirat, que representará a España en los Oscar de 20256. Además, Movistar Plus+ ofrece un estreno de cine al día, por lo que siempre hay algo nuevo para ver.

Otros de sus contenidos claves son los deportivos, ya que cubre competiciones de fútbol, baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1. De hecho, ofrecen un partido de la LaLiga en cada jornada, el mejor partido de la jornada de Champions y Premier League, la Liga Hypermotion completa, el mejor partido de la jornada de la Copa del Rey y un sinfín de eventos imprescindibles para los amantes del deporte.

La suscripción también incluye programas y canales de televisión, documentales y todo un amplio catálogo de entretenimiento a un precio muy asequible.