Series que solo puedes ver en Movistar Plus+ y que son perfectas para una maratón de verano

La plataforma, igual que otras del mercado, cuenta con contenidos exclusivos que merecen mucho la pena.

El crecimiento del streaming resulta, casi, imbatible. Nos hemos acostumbrado a ver lo que queremos, cuando y como queremos. De hecho, ahora hay series que estrenan un capítulo por semana, tal y como pasa con El verano en que me enamoré, de Prime Video, y, la espera nos abruma.

Por suerte, la oferta de plataformas es tal que siempre tendremos algún contenido interesante para ver entre los amplios catálogos que ofrecen. Decantarse por unas u otras no es sencillo. Además del precio de suscripción, su interfaz o los títulos disponibles también intervienen en la decisión. Pero, sin duda, la diferenciación está en los contenidos originales.

Esto son series, películas o producciones que solo puedes disfrutarse en una plataforma en concreto, bien sea porque la propia plataforma lo ha producido o porque ha adquirido todos sus derechos. Movistar Plus+ ha apostado a lo grande por este apartado de contenidos exclusivos, entre los que encontramos series por las que merece la pena suscribirse a su plataforma.

Lo mejor de todo es que, si no la has probado, Movistar Plus+ tiene activa una promoción muy interesante hasta el 1 de agosto: ahora, puedes disfrutar de tres meses de su catálogo a mitad de precio. De pagar 9,99 euros al mes, ahora pagas 4,99 euros al mes durante 3 meses.

Series originales de Movistar Plus+

Los sin nombre. Años después de perder a su hija de forma traumática, Claudia descubre que quizás aún sigue con vida. Se trata de una nueva adaptación The Nameless, de Ramsey Campbell, que Jaume Balagueró ya llevó al cine en 1999. Un thriller terrorífico protagonizado por Miren Ibarguren, Rodrigo De la Serna y Milena Smit que tiene una duración total de unas 5 horas, repartidas en 6 capítulos.

'Los sin nombre' Cinemanía

Hierro. Protagonizada por Candela Peña, Hierro nos lleva hasta la isla más remota del archipiélago canario donde se ha producido un asesinato. Una búsqueda incesante de la verdad en un lugar cambiante donde es difícil guardar secretos. Tiene dos temporadas y un total de 14 episodios.

Candela Peña en 'Hierro' Movistar Plus+

La Mesías. Dirigida por Los Javis, este thriller familiar se adentra en la superación de un trauma y la fe como herramienta para ello. No podían faltar referencias musicales al puro estilo de sus directores y cuenta con un elenco formado por Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, entre otros. Tiene 7 capítulos.

Carmen Machi como Montserrat en 'La Mesías' Movistar Plus+

La vida breve. El humor más irreverente llega con La vida breve, una serie de época que se centra en el reinado más corto de la historia de España, el de Luis I. Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Armenteros llegan a la corte en una serie de 6 capítulos.

'La vida breve' Cinemanía

Arde Madrid. La excentricidad del Hollywood de los 60 y la situación de España de esa época conviven en esta producción de Paco León que sigue la vida de la actriz Ava Gardner. Una serie de 8 capítulos que recrea la dolce vita madrileña de la que disfrutaba la élite.