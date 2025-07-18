Ni en el cine: esta plataforma estrena una película al día y permite descargas, todo por menos de 10 euros al mes

Elegir qué ver en nuestra plataforma de streaming favorita no es fácil, pero es que hay algunas que nos lo ponen aún más difícil... ¡y nos encanta! Este es el caso de un servicio que promete un estreno de cine al día lo que, sin duda, significa el tener ante nosotros un gran catálogo para disfrutar.

Así que, si eres cinéfilo, Movistar Plus+ es tu plataforma. En ella te esperan más de 2.000 títulos que incluyen éxitos internacionales hasta joyas del cine español. Tampoco faltan propuestas independientes ni, por supuesto, las galas de premios más prestigiosas del sector. Y, todo ello, por solo 9,99 euros al mes.

Lo mejor de todo es que esta suscripción no solo permite acceder a un completo catálogo de cine, sino que esta plataforma también ofrece series y documentales, así como la emisión de algunas competiciones deportivas de primer nivel. De hecho, LaLiga llega en agosto a la plataforma.

Además, ahora puedes acceder a esta plataforma sin tener que contratar otros servicios como internet o el teléfono con Movistar. Pero lo que también nos gusta de su streaming es que esta suscripción permite dos reproducciones simultáneas y descargar contenido para que podamos verlo sin conexión a internet.

Películas de estreno en Movistar Plus+

Aunque la plataforma promete un estreno del cine al día, hay algunos títulos que son muy destacados... ¡y todos llegan este verano! Así que, si no te quieres perder la lista que te dejamos a continuación, puedes suscribirte a Movistar Plus+ por solo 9,99 euros al mes.

'Wolfgang'. Estreno 25 de julio

'Babygirl'. Estreno 1 de agosto

'Sorda'. Estreno 8 de agosto

'Better man'. Estreno 19 de agosto

Mientras, ya puedes disfrutar de Cónclave, La infiltrada, La sustancia, El 47, Romper el círculo, Emilia Pérez, Oppenheimer y muchas otras.