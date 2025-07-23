Movistar Plus+ suma y sigue: la suscripción a su plataforma de 'streaming' ahora cuesta menos de 5 euros al mes

Por tiempo limitado, la plataforma deja a mitad de precio su suscripción mensual durante 3 meses, solo hasta el 1 de agosto a las 8.00.

El 'streaming' no descansa en verano y, de hecho, las plataformas sacan su artillería pesada para tentar a los usuarios con interesantes promociones. Disney, Skyshowtime o Filmin han sido algunas de ellas, pero, sin duda, Movistar Plus tiene una de las más sorprendentes.

La plataforma vuelve a rebajar un 50% su suscripción mensual durante tres meses. Como lo lees: el acceso a su catálogo solo cuesta ahora 4,99 euros al mes. Así, Movistar Plus+ te ofrece todo un verano de streaming (¡ y más!) por menos de 15 euros.

Movistar Plus+, al 50% Movistar Plus+ rebaja su suscripción mensual a mitad de precio. Durante tres meses, su catálogo de 'streaming' cuesta solo 4,99 euros.

Eso sí, esta oferta solo está disponible para nuevos suscriptores o para antiguos sin una suscripción activa y si contratas entre el 23 de julio a las 13.00 y el 1 de agosto a las 8.00. Una vez pasados los tres meses al precio de 4,99 euros al mes, la suscripción se renueva automáticamente al precio mensual del plan estándar vigente en el momento que, actualmente, es de 9,99 euros, aunque puede cancelarse antes.

Un verano de estrenos en Movistar Plus+

Si contratamos ahora esta oferta, podemos disfrutar de los contenidos de Movistar Plus+ por solo 4,99 euros al mes hasta mediados de septiembre. Esto nos permite disfrutar de grandes estrenos (además del diario que ofrecen en la plataforma). Destacan Outlander: Sangre de mi sangre, la precuela de la aclamada Outlander; Cónclave o Los Sin nombre, entre muchos otros.

Pero también habrá deporte, porque en las citas deportivas no paran en verano y, de hecho, en Movistar Plus+ se podrá ver el inicio de LaLiga. Por ello, merece la pena aprovechar esta promoción para disfrutar de todos estos y muchos más contenidos por menos precio.