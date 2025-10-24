Esta serie española de 2022 predijo el Gran Apagón y la puedes ver 'online'

El gran apagón fue una sorpresa, pero la ficción ya había coqueteado con la idea algunos años antes.

Hay una serie que, tres años antes del Gran Apagón de abril de 2025, abordó la misma problemática, pero a nivel mundial.

Una de las cosas que gustan de la ciencia ficción es cuando plantean un escenario que, aunque parezca lejano, tiene un punto de anclaje en la realidad que te hace pensar: "¿Y si esto pasara de verdad?".

La serie Apagón, una producción original de Movistar Plus+ de 2022, dio totalmente en el clavo, pero cuando se estrenó en la plataforma no sabían lo que venía después, que fue, efectivamente, un gran apagón en abril de 2025.

Cierto es que la causa del apagón de la serie no tiene nada que ver con la del apagón real, pero la reacción en los primeros instantes es prácticamente idéntica en ficción.

Apagón (2022) en Movistar Plus+ Esta serie de cinco episodios te lleva a un mundo sin electricidad, en el que lo que vivimos en abril de 2025 se alarga mucho más de lo debido. Ver en Movistar Plus+ * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Cinco episodios con cinco perspectivas distintas

La premisa de la serie es tan simple como aterradora: una tormenta solar de una intensidad sin precedentes impacta contra la Tierra, tumbando la red eléctrica de medio planeta, incluyendo España.

Se produce un apagón masivo y generalizado que nos devuelve, de la noche a la mañana, a una era preindustrial. Sin luz, sin internet, sin móviles, sin cajeros automáticos... sin nada de lo que damos por sentado. Seguramente la premisa te suena bastante.

No es una única historia lineal, sino una antología de cinco episodios independientes, cada uno dirigido por un director de primer nivel –Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta– y centrado en un punto de vista diferente sobre la catástrofe. Es como si la serie fuera un prisma a través del cual observamos el colapso de nuestra sociedad desde distintas perspectivas, y el resultado es fascinante.

El primer capítulo, dirigido por Sorogoyen, te mete de lleno en la tensión de los momentos previos al apagón. Seguimos a un alto cargo de Protección Civil, que intenta gestionar la crisis mientras lucha contra la burocracia, la incredulidad y el miedo de los políticos a tomar decisiones impopulares. Es un thriller político claustrofóbico que te pone los pelos de punta por lo realista que resulta.

A partir de ahí, cada episodio explora una faceta diferente de la nueva realidad. El segundo nos lleva a un hospital donde los médicos tienen que hacer lo imposible para seguir salvando vidas sin electricidad ni suministros. El tercero se centra en la confrontación entre los vecinos de una urbanización que intentan sobrevivir por su cuenta y un grupo de extraños que amenaza su frágil equilibrio.

El cuarto nos presenta a un pastor que vive aislado en la montaña y que ve cómo su forma de vida se ve amenazada por la llegada de gente de la ciudad. Y el último, a modo de epílogo, nos ofrece una reflexión más sosegada sobre la resiliencia y la capacidad del ser humano para encontrar un nuevo equilibrio.

Lo mejor de Apagón es que, sin ser una serie perfecta y con capítulos más redondos que otros, consigue ser increíblemente coherente y honesta en su planteamiento. No se recrea en el morbo ni en la acción fácil. Su fuerza reside en el drama humano, en cómo personas normales reaccionan ante una situación límite.

Explora temas como la solidaridad, el egoísmo, el miedo y la fragilidad de nuestra civilización. Es una serie que, como bien apunta la crítica, va más allá de lo obvio para hacernos pensar en nuestras propias vidas.