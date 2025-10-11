Que el apagón no vuelva a pillarte por sorpresa: radios, baterías y otros básicos que necesitas

Expertos advierten sobre la importancia de la redundancia: "El apagón dejó algunas cosas muy claras"

El anuncio de un posible nuevo episodio como el del pasado 28 de abril vuelve a activar la venta de productos básicos de emergencia.

No hace muchos meses que España y Portugal sufriendo un apagón eléctrico masivo. Fue el 28 de abril cuando millones de personas estuvieron sin suministro eléctrico durante horas. Ahora, el aviso de la Red Eléctrica Española ha vuelto a activar todas las alertas, aunque pide "tranquilidad" a la ciudadanía.

Pese a que han negado que exista riesgo inminente de este nuevo fundido a negro, muchos españoles son conscientes del delicado momento que atraviesa el sistema eléctrico español. Por ello, quien no lo ha preparado ya, se ha puesto manos a la obra para tener bajo control su kit de emergencia.

Tras el suceso del mes de abril, las radios a pilas se agotaron y se vendieron miles de hornillos y baterías, entre otros. Así que, hay ciertos enseres de primera necesidad que no precisan de energía que deberíamos tener en nuestros hogares.

Hornillo de gas

Este producto es conocido como Campingaz. Amazon

No nos damos cuenta de que absolutamente todo funciona con electricidad hasta que tienes que hacer la comida. En el apagón del 28 de abril no pudimos usar ni la vitrocerámica, ni el microondas, ni nuestro robot de cocina o la querida airfryer. Un hornillo de gas nos soluciona la papeleta.

El más vendido de Amazon es el de Campingaz (como también se les conoce popularmente a estos hornillos). Es compacto, para que no ocupe mucho espacio en casa; su uso es muy sencillo y cuenta con sistemas de seguridad. Además, apenas cuesta 30 euros.

Power Bank, radio y linterna: todo en uno

Esta radio incluye transistor, batería externa, linterna... Amazon

Este todo en uno se ha convertido en uno de mis favoritos tras el apagón, puesto que cuenta con prestaciones muy útiles en un solo producto. Incluye power bank, para poder recargar el móvil u otros dispositivos; linterna y radio a pilas. Funciona con dinamo, luz solar o recarga, por lo que las posibilidades de tenerla siempre lista son altas.

Asimismo, se trata de un producto útil si vas de acampada, puesto que incorpora una alarma SOS para facilitar la localización en caso de emergencia.

Generador de electricidad

Esta estación permite 8 métodos de recarga. Amazon

Aunque son productos que requieren más inversión, quien tenía uno a mano el pasado abril lo agradeció, y mucho. Estos dispositivos están equipados para ofrecer electricidad de forma inalámbrica, gracias a su carga. En el caso de este modelo de Bluetti, actualmente el más vendido de Amazon, admite 8 métodos, desde la carga solar hasta la del coche, para poder tenerla lista en situaciones variadas.

Ofrece 8 tomas de corriente y, lo mejor de todo, es que es ligero, ya que solo pesa 4 kilos, lo que facilita su almacenamiento y transporte.

Junto a estos productos, es esencial tener en la despensa comida no perecedera que, además, no se necesite cocinar. Los botes de legumbres o las latas de conservas son dos de los indispensables. También es recomendable contar con agua embotellada.