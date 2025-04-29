Las mejores radios a pilas que puedes conseguir desde 10 euros antes de que se agoten

Tras el apagón, se han convertido en uno de los objetos más buscados. Muestra de ello es que en algunos comercios están sin 'stock'.

Con la demanda eléctrica prácticamente recuperada, España empieza a recuperarse del apagón histórico que vivió el pasado 28 de abril. Por causas que aún se desconocen, el país se vio sumido en un caos eléctrico por un descenso de la energía. Las horas sin luz en alguna parte de la península dejaron imágenes y situaciones inéditas y, entre ellas, hubo productos que volvieron a ser indispensables y que agotaron el stock.

El agua y el papel higiénico se agotaron en muchos supermercados y la radio a pilas se convirtió en la gran protagonista. De hecho, quien tuviera este dispositivo era un afortunado puesto que, durante unas horas, fue el único medio que pudo informar en tiempo real de la situación.

Por ello, la demanda de este producto, junto con las pilas y las linternas, se ha disparado. Prueba de ello es que muchos comercios no cuentan con stock y algunos modelos han encarecido su precio. Así que, ya sea como kit de superviviencia o como medio de información, tener una radio a pilas en casa es fundamental.

Radios a pilas baratas

Este modelo sintoniza AM/FM. Amazon

Esta radio de sobremesa funciona con pilas y con cables y tiene un diseño perfecto para poder formar parte de la decoración del hogar de forma habitual. Cuenta con una antena telescópica para una fácil sintonización, junto con uno giratorio. Permite escuchar AM y FM y dispone de toma de auriculares de 3,5 mm.

Esta radio funciona con pilas AA. Aliexpress

De un tamaño extremadamente pequeño y cómodo, este modelo a la venta en Aliexpress es, también, barato. Ofrece una recepción estable y un sonido de alta calidad. Incluye conector para auriculares. Funciona con dos pilas AA.

Esta radio es mucho más que una radio. Aliexpress

Y ya que nos ponemos, las radio multifunción son una gran opción. Además de permitir acceso a la radio, cuentan con otros productos útiles para situaciones como la del apagón. Este modelo de Aliexpress incluye lámpara solar de recarga con manivela, cargador USB para el móvil, despertador, lámpara de lectura y linterna. Tiene 6 LED brillantes y una batería de 5.000 mAh.

Este modelo admite bandas AM, FM, MW y UKW. Pc Componentes

Este modelo compacto y analógico es perfecto para formar parte de un kit de supervivencia. Ofrece una sintonización fácil y estable y amplia el rango de recepción AM. Selecciona automáticamente la emisora más cercana y tiene reducción de ruido. Soporta las bandas AM, FM, MW y UKW, y la FM va de 87 a 108 MHz. En este caso, el envío es rápido. Requiere dos pilas AA.

Este modelo tiene un tamaño muy compacto. Amazon

Por un precio muy económico, podemos tener esta radio portátil de Vbestlife. Eso sí, dada la demanda, el producto llegará a finales de mayo o principios de junio. Se trata de un modelo muy pequeño y compacto, con antena telescópica y altavoz integrado. Tiene receptor AM y FM.